Олимпийский чемпион Верняев продал квартиру, чтобы судиться против украинской федерации: детали

Олимпийский чемпион Олег Верняев обратился в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение Украинской федерации спортивной гимнастики по его отстранению.

В то же время Верняев утверждает, что федерация отказалась от своего решения еще до начала судебного разбирательства. Об этом спортсмен рассказал в интервью каналу Славы Демина.

Скандал с отстранением Верняева произошел еще в октябре 2025 года. Тогда он получил письмо от Украинской федерации спортивной гимнастики по отстранению на год.

Официальной причиной было названо поведение Верняева. Однако сам гимнаст убежден, что реальной причиной стало то, что федерация допустила немало процедурных нарушений.

Верняев обратился к юристу, с которым работал при рассмотрении допингового дела. Тот посоветовал ему обратиться в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня, в противном случае шансов на обжалование не останется.

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Верняев продал квартиру, чтобы оплатить судебный процесс

При этом гимнаст рассказал, что для того чтобы оплатить судебный процесс, он вынужден был продать свою квартиру. В общей сложности ему удалось выручить около 40 тысяч долларов, хотя реальная стоимость квартиры была выше.

Гимнаст рассказал, что только процедура подачи документов в CAS стоит 1-3 тысяч швейцарских франков. Также, если дело будет рассматриваться, стоимость судебного процесса будет составлять 20-30 тысяч долларов, без учета гонораров юристов.

Спортсмен подчеркнул, что будет бороться за свою репутацию и право продолжать свою карьеру. Адвокат оценивал шансы на успех как практически стопроцентные из-за многочисленных нарушений со стороны федерации.

В то же время, по словам Верняева, украинская федерация спортивной гимнастики отказалась от своего решения еще до начала полноценного рассмотрения дела в CAS. Благодаря этому им удалось избежать судебного процесса, в котором федерация точно проиграла бы.

Начало эпизода о квартире с 1:00:15

Напомним, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев назвал коррумпированной работу вице-президента Федерации гимнастики Украины Стеллы Захаровой. Он обвинил ее в коррупции. Спортсмен рассказал, каждый раз он "почти на коленях" должен просить разрешение на выезд на соревнование с тренером у вице-президента Федерации.

Верняев также пропустил летнюю Олимпиаду в 2021 году из-за того, что в его крови зафиксировали следы мельдония.