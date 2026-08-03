Олімпійський чемпіон Верняєв продав квартиру, щоб судитися проти української федерації: деталі

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв звернувся до Спортивного арбітражного суду, аби оскаржити рішення Української федерації спортивної гімнастики щодо його відсторонення.

Водночас Верняєв стверджує, що федерація відмовилася від свого рішення ще до початку судового розгляду. Про це спортсмен розповів у інтерв'ю каналу Слави Дьоміна.

Скандал з відстороненням Верняєва стався ще в жовтні 2025 року. Тоді він отримав лист від Української федерації спортивної гімнастики щодо відсторонення на рік.

Офіційною причиною була названа поведінка Верняєва. Однак сам гімнаст переконаний, що реальною причиною стало те, що федерація припустилася чимало процедурних порушень.

Верняєв звернувся до юриста, з яким працював під час розгляду допінгової справи. Той порадив йому звернутися до Спортивного арбітражного суду впродовж 21 дня, інакше шансів на оскарження не залишться.

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Верняєв продав квартиру, аби оплатити судовий процес

При цьому гімнаст розповів, що для того, щоб оплатити судовий процес, він змушений був продати свою квартиру. Загалом йому вдалося виручити близько 40 тисяч доларів, хоча реальна вартість квартири була вищою.

Гімнаст розповів, що лише процедура подання документів до CAS вартує 1-3 тисячі швейцарських франків. Також, якщо справа розглядатиметься, то вартість судового процесу складатиме 20-30 тисяч доларів, без урахування гонорарів юристів.

Спортсмен наголосив, що буде боротися за свою репутацію та право продовжувати кар'єру. Адвокат оцінював шанси на успіх як практично стовідсоткові через численні порушення з боку федерації.

Водночас, за словами Верняєва, Українська федерація спортивної гімнастики відмовилася від свого рішення ще до початку повноцінного розгляду справи в CAS. Завдяки цьому їм вдалося уникнути судового процесу, в якому федерація точно програла б.

Початок епізоду про квартиру з 1:00:15

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв назвав корумпованою роботу віцепрезидентки Федерації гімнастики України Стелли Захарової. Він звинуватив її у корупції. Спортсмен розповів, щоразу він "майже на колінах" повинен просити дозвіл на виїзд на змагання з тренером у віцепрезидентки Федерації.

Також Верняєв пропустив літню Олімпіаду в 2021 році через те, що в його крові зафіксували сліди мельдонію.