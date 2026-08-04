Женский "Тур де Франс" потряс скандал: команды обвиняют гонщиц в уловках с бюстгальтерами

На женских велогонках "Тур де Франс" вспыхнул громкий скандал, связанный с новым видом мошенничества. Команды обвиняют участниц в использовании скрытых подкладок в белье с целью получения преимущества.

Женские команды WorldTeams требуют, чтобы жюри Международного союза велосипедистов (UCI) осматривало участниц в закрытой палатке после гонок для проверки на наличие скрытых мягких вставок. Спортсменок обвиняют в использовании бюстгальтеров с поролоном для аэродинамического преимущества, пишет Fox News.

Скандал вспыхнул прямо во время проведения соревнований "Тур де Франс", проходящих на территории Швейцарии и Франции. Издание WielerFlits отмечает, что во вторник, 4 августа, в рамках соревнований состоится 21-километровая индивидуальная гонка с раздельным стартом, и на фоне этого этапа многие участники опасаются, что их соперницы могут получать запрещенное преимущество благодаря уловкам с бельем.

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Такое мошенничество с экипировкой запрещено: правила не разрешают размещать посторонние предметы на груди или использовать одежду для изменения естественной формы тела гонщика. Однако UCI почти не отслеживает подобные "схемы" в женском спорте, хотя подобные инциденты случались в частности во время Олимпиады-2024, которая происходила в Париже.

Эксперты подчеркивают, что подобные манипуляции могут улучшать результаты гонки на десятки секунд. Известно, в частности, что увеличение объема груди в разделках на равнинном рельефе может давать преимущество до 0,78 секунды на километр.

Теперь команды, возмущенные симуляцией большего размера чашечки, требуют от жюри UCI принять меры. У них даже есть идея ввести "инспекторов по бюстгальтерам", поскольку другого официального термина на этот счет пока не придумали, пишет Fox News.

Напомним, на днях олимпийский чемпион Олег Верняев в интервью каналу Славы Демина сообщил, что продал квартиру, чтобы судиться с украинской федерацией.

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