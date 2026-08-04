Жіночий "Тур де Франс" сколихнув скандал: команди звинувачують гонщиць у хитрощах з бюстгальтерами

На цьогорічних жіночих велоперегонах "Тур де Франс" спалахнув гучний скандал, пов'язаний з новим видом шахрайства. Команди звинувачують учасниць у використанні прихованих підкладок у білизну з метою отримання переваги.

Жіночі команди WorldTeams вимагають, щоб журі Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) оглядало учасниць у закритому наметі після гонок для перевірки на наявність прихованих м'яких вставок. Спортсменок звинувачують у використанні бюстгальтерів із поролоном задля аеродинамічної переваги, пише Fox News.

Скандал спалахнув прямо під час проведення змагань "Тур де Франс", що проходять на території Швейцарії та Франції. Видання WielerFlits зазначає, що у вівторок, 4 серпня, у межах змагань відбудеться 21-кілометрова індивідуальна гонка з роздільним стартом, і на тлі цього етапу чимало учасниць побоюються, що їхні суперниці можуть отримувати заборонену перевагу завдяки хитрощам з білизною.

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Таке шахрайство з екіпіруванням заборонене: правила не дозволяють розміщувати сторонні предмети на грудях або використовувати одяг для зміни природної форми тіла гонщика. Проте UCI майже не відстежує подібних "схем" у жіночому спорті, хоча подібні інциденти траплялися зокрема під час Олімпіади-2024, яка відбувалася у Парижі.

Експерти підкреслюють, що подібні маніпуляції можуть поліпшувати результати перегонів на десятки секунд. Відомо зокрема, що збільшення об'єму грудей у розділках на рівнинному рельєфі може давати перевагу до 0,78 секунди на кілометр.

Тепер команди, обурені симуляцією більшого розміру чашечки, вимагають від журі UCI вжити заходів. У них навіть є ідея запровадити "інспекторів з бюстгальтерів", оскільки іншого офіційного терміна щодо цього поки не придумали, пише Fox News.

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