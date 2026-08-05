Находится в СИЗО: в СМИ сообщили, когда бывшего главу УАФ Павелка могут экстрадировать в Украину

Бывший председатель Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко, задержанный в июле в Словакии, по-прежнему находится в этой стране. Ему инкриминируют создание схемы вывода почти 295 млн грн средств Федерации.

Официально о задержании Андрея Павелка в Словакии не сообщалось, однако источники "Фокуса" подтвердили , что именно он был задержан 24 июля. О его дальнейшей судьбе рассказал украинский журналист Владимир Зверов.

По данным журналиста, в настоящее время Андрей Павелко находится в СИЗО в Братиславе, где ожидает процедуры экстрадиции. В то же время Зверов отмечает, что система экстрадиции весьма сложна. Ранее Генеральная прокуратура объявила Павелко в розыск.

"Существует определённая система градаций международного розыска в зависимости от тяжести совершенного преступления. И вот у Павелка в этой системе розыска так называемая "красная карточка". И поскольку у него была эта красная карточка, когда его задержали в Братиславе и увидели эту красную отметку, это означает процедуру экстрадиции на родину", — пояснил Зверов.

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Благодаря тому, что Павелко обладает столь высоким статусом, процедура его экстрадиции может занять не месяцы, а недели.

"Где-то в течение 4–5 недель эта история может произойти. Процедура проходит следующим образом: гражданина Украины местные правоохранительные органы передают украинским властям на государственной границе. То есть на границе Словакии и Украины. Поэтому вполне вероятно, что в августе может произойти еще и такое возвращение", — отметил Зверов.

Напомним, что 24 июля Офис генерального прокурора сообщил о задержании бывшего высокопоставленного чиновника Украинской футбольной ассоциации. По данным источников "Фокуса", задержанным оказался именно Павелко.

Дело Андрея Павелка — что известно

Еще с ноября 2022 года в отношении Павелка ведется расследование по делу о хищении средств при строительстве завода по производству травы для искусственных полей.

В том же году FootballHub сообщил о восьми уголовных делах, которые якобы касаются Павелка. По информации издания, речь в них идет о хищении средств УЕФА, угрозах физического насилия и запугивании журналиста.

В июне 2023 года его поместили в СИЗО, однако впоследствии мера пресечения была смягчена до домашнего ареста.

В апреле 2024 года в ходе аудита, проведенного новым председателем УАФ Андреем Шевченко и охватывавшего период работы Павелка во главе УАФ, был выявлен отток активов ассоциации на сумму почти 1 342 900 тысяч гривен.

В конце 2025 года ряд спортивных СМИ сообщили, что Андрей Павелко бежал за пределы Украины. Сообщалось, что бывший глава УАФ пытался "решить" вопрос о своём возможном аресте и экстрадиции за границу.