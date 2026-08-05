Сидить у СІЗО: у ЗМІ розкрили, коли ексочільника УАФ Павелка можуть екстрадувати до України

Колишній голова Української асоціації футболу Андрій Павелко, якого в липні затримали в Словаччині, все ще перебуває у тій країні. Йому інкримінують створення схеми виведення майже 295 млн грн коштів Федерації.

Офіційно про те, що в Словаччині затримали Андрія Павелка, повідомлено не було, однак джерела Фокусу підтвердили, що саме він був затриманий 24 липня. Про його майбутнє розповів український журналіст Володимир Звєров.

За даними журналіста, наразі Андрій Павелко перебуває у СІЗО в Братиславі, де очікує на процедуру екстрадиції. Водночас Звєров відзначає, що система екстрадиції є дуже непростою. Перед цим Офіс генпрокурора оголосив Павелка в розшук.

"І є певна система градацій міжнародного розшуку, в залежності від тяжкості скоєного злочину. І ось у Павелка у цій системі розшуку так звана "червона картка". І маючи цю червону картку, коли його затримали у Братиславі і побачили цю червону мітку, то це означає процедуру екстрадиції на батьківщину", — пояснив Звєров.

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Завдяки тому, що Павелко має такий серйозний статус, то процедура його екстрадиції може займати не місяці, а тижні.

"Десь в межах 4-5 тижнів може ця історія відбутися. Процедура проходить таким чином, що громадянина України, місцеві органи правопорядку передають українським на державному кордоні. Тобто на кордоні країн — Словаччини і України. Тому цілком ймовірно, що в серпні може статися ще і таке повернення", — зазначив Звєров.

Нагадаємо, що 24 липня Офіс генерального прокурора повідомив про затримання колишнього високопосадовця Української асоціації футболу. За даними джерел Фокусу, затриманим був саме Павелко.

Справа Андрія Павелка — що відомо

Ще з листопада 2022 року щодо Павелка ведеться слідство про розкрадання коштів під час будівництва заводу з виготовлення трави для штучних полів.

У тому ж році FootballHub розповів про вісім кримінальних проваджень, які нібито стосуються Павелка. За інформацією видання, в них йдеться про розкрадання коштів від УЄФА, погрози фізичного насильства та залякування журналіста.

У червні 2023 року його відправили до СІЗО, однак згодом запобіжний захід було пом'якшено до домашнього арешту.

У квітні 2024 року аудит нового голови УАФ Андрія Шевченка, який охоплював період роботи Павелка на чолі УАФ, виявив відтік активів асоціації обсягом майже 1 342 900 тисяч гривень.

Наприкінці 2025 року у низці спортивних ЗМІ повідомили, що Андрій Павелко втік за межі України. Повідомлялося, що ексголова УАФ намагався "вирішити" питання з його можливим арештом та екстрадицією за кордоном.