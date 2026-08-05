В Таиланде молния ударила в поле во время матча: погиб футболист, есть пострадавшие (видео)

В Таиланде, в провинции Наратхиват, прямо во время матча скончался футболист Сафван Авае. Игроку было 24 года.

Игрока прямо во время матча убила молния. Об этом сообщил аккаунт CentreGoals.

Сафван Авае проводил товарищеский матч со своей командой "Яла ФК". Во время матча шел сильный ливень, и молния ударила в поле. Сообщается, что девять футболистов получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, партнеры пытались оказать Авае первую медицинскую помощь, однако их попытки оказались безуспешными.

Футбольная ассоциация Таиланда выразила соболезнования семье и клубу.

Ранее "Фокус" сообщил , что французский провидец Нострадамус сделал ряд жутких предсказаний на 2026 год. В его предсказаниях говорится, что в выдающуюся личность якобы ударит молния, а также упоминается нападение огромного роя пчел, семимесячная война и кровопролитие в Швейцарии.

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Напомним, что в мае в Киевской области от удара молнии загорелся дом.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что в Париже зафиксировали удивительное атмосферное явление — удары молний по Эйфелевой башне во время сильной грозы в ночь на 27 июня, как сообщили СМИ. На видео, распространенных в сети, видно полдесятка ударов: некоторые пришлись на верхушку башни, некоторые дошли до земли. В Париже и пригородах насчитали почти 2000 ударов молний во время грозы, которая обрушилась на Францию после нескольких дней 40-градусной жары.