Трагедия в Швейцарии и гибель известного человека от удара молнии: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Французский провидец Нострадамус сделал ряд жутких предсказаний на 2026 год. В его предсказаниях говорится, что в выдающуюся личность якобы ударит молния, а также упоминается о нападении огромного роя пчел, семимесячной войне и кровопролитии в Швейцарии.

Известно, что эта противоречивая личность сделала множество предсказаний о будущих событиях, и 2026 год не является исключением. "Пророк XVI века" предсказал ряд жутких событий, пишет Daily Star.

Нострадамус писал все свои пророчества в виде загадочных стихов, скрывая в них судьбу мира. Его главный труд 1555 года "Пророчества" содержал впечатляющие 942 загадки.

Семь месяцев великой войны

"Семь месяцев великой войны, люди погибли из-за зла Руана, король Эвре не подведёт", — говорится в одном из его стихотворений.

Многие связывают это стихотворение с войной РФ в Украине. Некоторые утверждают, что Нострадамус ранее предсказывал эту войну.

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"В двух городах произойдут бедствия, которых ещё не видели", — говорится в сообщении.

Считается, что это предвещало атомные бомбы, сброшенные США на японские города Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны.

Нападение большого роя пчел

Среди самых странных предсказаний Нострадамуса есть один отрывок, в котором говорится, что "большой рой пчел появится во время ночной засады". Некоторые предполагают, что это может произойти в этом году, поскольку эта строка соответствует числу 26.

Однако то, что могут представлять собой пчелы, остается загадкой, ведь маловероятно, что большой рой пчел может нанести значительный ущерб, устроив "засаду".

Нострадамус напугал новыми предсказаниями на 2026 год Фото: Libriproibiti

Известную личность поразит молния

Согласно 26-му стиху первого века, Нострадамус пророчествует: "Великого человека поразит молния". Эта выдающаяся личность может символизировать кого угодно — от монарха до мирового лидера или даже известной личности.

Тем не менее, очевидно, что в этого человека днём ударит молния. Возможно, нам суждено увидеть молнию на красной дорожке в 2026 году?

Кровопролитие в Швейцарии

Этот прогноз особенно пугающий — и его можно связать с конкретным современным местом.

"Из-за того, что город проявит к нам благосклонность, Тичино наполнится кровью", — живописный итальяноязычный кантон Швейцарии столкнулся с довольно мрачным метеорологическим прогнозом.

Кровь могла означать массовые жертвы, распространение эпидемии в этом районе или какое-то стихийное бедствие. Скептики утверждают, что Нострадамус писал свои пророчества на среднефранцузском языке, намеренно используя расплывчатые латинские фразы.

Более того, бесчисленные рукописи, ошибки при переписке и различные интерпретации его произведений на протяжении веков затрудняют понимание того, что он на самом деле имел в виду.

Напомним, что Мишель де Нострадам, астролог XVI века, по мнению некоторых, предсказал в своей книге " Пророчества " 1555 года крупные мировые события , в частности: теракты 11 сентября и смерть принцессы Дианы. Теперь некоторые считают, что ему также удалось предсказать и эскалацию войны между США и Ираном.

Кроме того, одно из самых обсуждаемых пророчеств Нострадамуса, французского астролога и мистика XVI века, неожиданно оказалось созвучным современным событиям.