Трагедія у Швейцарії та смерть відомої людини від блискавки: пророцтва Нострадамуса на 2026 рік

Французький провидець Нострадамус зробив низку моторошних передбачень на 2026 рік. У його передбаченнях йдеться, що велику постать, нібито вразить блискавка, а також про напад величезного рою бджіл, семимісячну війну та кровопролиття у Швейцарії.

Відомо, що ця суперечлива постать має безліч передбачень щодо майбутніх подій, і 2026 рік не є винятком. "Пророк XVI століття" передбачив низку моторошних подій, пише Daily Star.

Нострадамус писав усі свої пророцтва загадковими віршами, приховуючи в них долю світу. Його magnum opus 1555 року "Пророцтва" містив вражаючі 942 загадки.

Сім місяців великої війни

"Сім місяців великої війни, люди загинули через зло Руан, Евре король не підведе", — йдеться в одному із його віршів.

Цей вірш багато, хто пов'язує з війною РФ в Україні. Дехто стверджує, що Нострадамус раніше передбачав війну.

"У двох містах будуть лиха, яких ще не бачили", — йдеться у повідомленні.

Відео дня

Вважається, що це провіщало атомні бомби, скинуті Америкою на японські міста Хіросіму та Нагасакі наприкінці Другої світової війни.

Атака великого рою бджіл

Серед найдивніших прогнозів Нострадамуса є один уривок, де стверджується, що "великий рій бджіл з'явиться під час нічної засідки". Дехто припускає, що це може статися цього року, оскільки рядок відповідає числу 26.

Однак, що можуть представляти бджоли, залишається загадкою, адже малоймовірно, що великий рій бджіл може завдати значної шкоди через "засідку".

Нострадамус налякав новими пророцтвами на 2026 рік Фото: Libriproibiti

Відому постать вразить блискавка

Згідно з 26-м віршем першого століття, Нострадамус проголошує: "Велику людину вразить блискавка". Ця видатна постать може символізувати будь-кого, від монархії до світового лідера чи навіть відомої особистості.

Тим не менш, очевидно, що в цю людину вдарить блискавка вдень. Можливо, нам судилося побачити блискавку на червоній доріжці у 2026 році?

Кровопролиття у Швейцарії

Цей прогноз особливо моторошний – і його можна пов’язати з певним сучасним місцем.

"Через прихильність, яку місто виявить, Тічино переповниться кров’ю", — мальовничий італійськомовний кантон Швейцарії зіткнувся з доволі похмурим метеорологічним прогнозом.

Кров могла означати масові жертви, поширення епідемії в цьому районі або якесь стихійне лихо. Скептики стверджують, що Нострадамус писав свої пророцтва середньофранцузькою мовою, використовуючи навмисно розпливчасті латинські фрази.

Більше того, незліченні рукописи, помилки копіювання та різні інтерпретації його творів протягом століть ускладнюють розгадку того, що насправді мав на увазі він.

Нагадаємо, що Мішель де Ностредам, астролог 16 століття, на думку декого, передбачив великі світові події у своїй книзі 1555 року "Пророцтва", зокрема: теракти 11 вересня і смерть принцеси Діани. Тепер дехто вважає, що йому також вдалося передбачити й ескалацію війни між США та Іраном.

Також одне з найбільш обговорюваних пророцтв Нострадамуса, французького астролога і містика XVI століття, раптово виявилося співзвучним із сучасними подіями.