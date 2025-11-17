Пророкування Нострадамуса на 2025 рік викликало паніку: що чекає на Землю (фото)

У міру наближення останнього кварталу 2025 року в мережі дедалі сильніше поширюється тривога. Одне з найбільш обговорюваних пророцтв Нострадамуса, французького астролога і містика XVI століття, раптово виявилося співзвучним із сучасними подіями.

Користувачі соцмереж масово діляться катренами, припускаючи, що людство може зіткнутися з війнами, епідемією і навіть падінням метеорита. Про це пише Mirror.

За інтерпретаціями, які активно гуляють у ЗМІ та соцмережах, Нострадамус нібито передбачав кілька великих подій, які мають відбутися наприкінці 2025 року. Серед них — нова війна в Англії, повернення небезпечної епідемії та зіткнення астероїда із Землею.

Також згадується рядок про "кінець тривалої війни", який багато хто трактує як можливий натяк на триваюче протистояння між Україною і Росією. У катрені йдеться про військо, "виснажене довгою війною", і про те, що державі не вистачає коштів на утримання армії.

Попри передбачуваний "кінець одного конфлікту", у рядках фігурує попередження про нову війну на території Англії. Інтерпретатори вказують, що Нострадамус описує "жорстокі війни", які нібито можуть виникнути як через зовнішні загрози, так і через внутрішні потрясіння.

Особливо лякає рядок про "повернення великої епідемії минулого". У соцмережах це пов'язують із ризиком появи нової глобальної пандемії.

Окремий резонанс викликає катрен про "вогняну кулю з космосу". Багато хто вбачає в цьому пророцтво падіння метеорита чи астероїда, який має змінити звичне життя на Землі. Коментатори інтерпретують це як попередження про глобальний катаклізм.

Прихильники пророцтв також цитують рядки про "падіння впливу західних країн" і "появу нових світових держав". Це пов'язують із можливими геополітичними змінами, зростанням напруженості та ризиком масштабного конфлікту.

При цьому фахівці з паранормальних явищ наголошують: сприймати ці тексти буквально — помилка. Експерт Джоанн Джонс зазначає, що Нострадамус писав загадками, метафорами та образами, які легко інтерпретувати під будь-які сучасні події.

За її словами, паніка навколо катренів частіше відображає суспільні страхи, ніж реальні прогнози. Такі "вірусні тлумачення", запевняє вона, лише показують рівень тривожності суспільства в період нестабільності.

