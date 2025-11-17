Предсказание Нострадамуса на 2025 год вызвало панику: что ждет Землю (фото)

По мере приближения последнего квартала 2025 года в сети все сильнее распространяется тревога. Одно из самых обсуждаемых пророчеств Нострадамуса, французского астролога и мистика XVI века, внезапно оказалось созвучным с современными событиями.

Пользователи соцсетей массово делятся катренами, предполагая, что человечество может столкнуться с войнами, эпидемией и даже падением метеорита. Об этом пишет Mirror.

По интерпретациям, активно гуляющим в СМИ и соцсетях, Нострадамус якобы предвидел несколько крупных событий, которые должны произойти в конце 2025 года. Среди них — новая война в Англии, возвращение опасной эпидемии и столкновение астероида с Землей.

Также упоминается строка о "конце долгой войны", которую многие трактуют как возможный намек на продолжающееся противостояние между Украиной и Россией. В катрене говорится о войске, "истощенном долгой войной", и о том, что государству не хватает средств на содержание армии.

Несмотря на предполагаемый "конец одного конфликта", в строках фигурирует предупреждение о новой войне на территории Англии. Интерпретаторы указывают, что Нострадамус описывает "жестокие войны", которые якобы могут возникнуть как из-за внешних угроз, так и из-за внутренних потрясений.

Особенно пугает строка о "возвращении великой эпидемии прошлого". В соцсетях это связывают с риском появления новой глобальной пандемии.

Отдельный резонанс вызывает катрен о "огненном шаре из космоса". Многие видят в этом предсказание падения метеорита или астероида, который должен изменить привычную жизнь на Земле. Комментаторы интерпретируют это как предупреждение о глобальном катаклизме.

Сторонники пророчеств также цитируют строки о "падении влияния западных стран" и "появлении новых мировых держав". Это связывают с возможными геополитическими изменениями, ростом напряженности и риском масштабного конфликта.

При этом специалисты по паранормальным явлениям подчеркивают: воспринимать эти тексты буквально — ошибка. Эксперт Джоанн Джонс отмечает, что Нострадамус писал загадками, метафорами и образами, которые легко интерпретировать под любые современные события.

По ее словам, паника вокруг катренов чаще отражает общественные страхи, чем реальные прогнозы. Такие "вирусные толкования", уверяет она, лишь показывают уровень тревожности общества в период нестабильности.

