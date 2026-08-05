У Таїланді блискавка влучила в поле під час матчу: загинув футболіст, є травмовані (відео)

У Таїланді у провінції Наратхіват просто під час матчу помер футболіст Сафван Аває. Гравцеві було 24 роки.

Гравця просто посеред гри вбило блискавкою. Про це повідомив акаунт CentreGoals.

Сафван Аває проводив товариський матч зі своєю командою "Яла ФК". Під час матчу йшла сильна злива, під час якої блискавка вдарила по полю. Повідомляється, що дев'ятеро футболістів дістали травми різної стадії.

Також партнери намагалися надати першу медичну допомогу Аває, однак це виявилося безуспішно.

Футбольна асоціація Таїланду висловила співчуття родині та клубу.

Раніше Фокус розповів, що французький провидець Нострадамус зробив низку моторошних передбачень на 2026 рік. У його передбаченнях йдеться, що велику постать, нібито вразить блискавка, а також про напад величезного рою бджіл, семимісячну війну та кровопролиття у Швейцарії.

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Нагадаємо, що в травні на Київщині від удару блискавки загорівся будинок.

Також Фокус розповідав, що у Парижі зафіксували дивовижне атмосферне явище — влучання блискавок по Ейфелевій вежі під час сильної грози в ніч на 27 червня, написали медіа. На відео, поширених у мережі, помітно пів десятка влучань: деякі удари припали на верхівку вежі, деякі дійшли до землі. У Парижі та передмістях нарахували майже 2000 ударів блискавок під час грози, яка прийшла у Францію після кількох днів 40-градусної спеки.