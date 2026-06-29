У мережі показали кадри влучання блискавки у Ейфелеву вежу: деталі шторму у Парижі (відео)

У Парижі зафіксували дивовижне атмосферне явище — влучання блискавок по Ейфелевій вежі під час сильної грози в ніч на 27 червня, написали медіа. На відео, поширених у мережі, бачимо пів десятка влучань: деякі удари припали на верхівку вежі, деякі дійшли до землі. У Парижі та передмістях нарахували майже 2000 ударів блискавок під час грози, яка прийшла у Францію після кількох днів 40-градусної спеки.

Ейфелевій вежі загрожували блискавки, сильний град та пориви штормового вітру, ідеться у матеріалі французького медіа Le Figaro. Гроза почалась пізно увечері 27 червня, а перед цим французи цілий тиждень потерпали від спеки. Особливістю опадів було те, що вони супроводжувались сильними "електричними явищами", написало Le Figaro з посиланням на метеорологів Météo-France.

"Блискавка навіть вдарила у верхівку Ейфелевої вежі, випустивши дуже легкий стовп диму", — зауважили у матеріалі.

Медіа повідомило, що під час грози зафіксували пориви вітру до 145 км/год, 13 тис. блискавок за шість годин — по усій Франції, 1 800 блискавок — у Парижі та у найближчих до столиці регіонах. Також уточнюється, що у понад 30 департаментах оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

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Удари блискавки — деталі інциденту на Ейфелевій вежі

Тим часом медіа Actu Paris розповіло деталі удару блискавки по Ейфелевій вежі. У матеріалі наголошується, що "Залізній леді" нічого не загрожувало, оскільки вона має чотири громовідводи. Користувачі соцмережі зафіксували серію влучань, а особливу увагу привернули дві блискавки зі "спалахом у формі серця": цей удар стався о 22:34 (за місцевим часом).

Удари блискавки — спалах у формі серця на Ейфелевій вежі 27 червня Фото: X (Twitter)

Крім того, на порталі розповіли, що Ейфелева вежа з часу будівництва 1889 році справді приваблювала блискавки. Щороку фіксували п'ять ударів за сезон, і це, як запевняють на вебсайті будівлі, "не становить жодної небезпеки для громадськості". Місцеві жителі, які поділились кадрами негоди у мережі, показали небо над Парижем, яке освітлювалось блискавками з інтенсивністю "кілька спалахів за кілька хвилин".

Медіа навело дані про розподіл 1800 ударів по районах навколо французької столиці: з'ясувалось, що у Парижі було 8 ударів, а на перших місцях — передмістя Валь-д'Уаз (695) та Івелін (660). Такоє є дані про наслідки негоди, серед них — перебої з транспортом через пошкодження ліній електропередач та через падіння дерев на колії.

Зазначимо, Фокус писав про особливості ударів блискавки. На порталі Science Alert розповіли, що іскра рухається зі швидкістю 320000 км/год, гарячіша за Сонце і за рік може убити до 250 тис. людей. У США провели дослідження ударів блискавок та встановили, що найчастіше це стається на берегах Мексиканської (Американської) затоки.

Нагадуємо, на порталі Futurism показали кадри зворотного руху блискавки, коли спрацював громовідвід: щоб зафіксувати цей момент на відео, робили 40 тис. кадрів на секунду.