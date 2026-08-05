"Я признаю только чистый язык": тренер украинского клуба пожаловался на штраф за русский

Украинский тренер вратарей клуба "Диназ" (Вышгород) Вячеслав Богоделов пожаловался на то, что его оштрафовали за использование русского языка на тренировках.

Сумма штрафа составила 11 426 гривен. Об этом сообщил сам Богоделов в своём Facebook, добавив к своему посту скриншот материалов дела.

Скриншот дела Фото: Скриншот

"Меня сегодня оштрафовали — якобы за то, что я говорил по-русски на тренировках!" — возмутился Богоделов.

Тренер подчеркнул, что недоволен тем, что он 50 лет говорил по-русски, и это никого не смущало.

"Во-вторых. Я признаю только чистый украинский язык. Насколько я помню, на нем говорили только в Ирландии и Канаде. И всё. Я никогда не слышал чистого украинского языка. Поэтому спасибо вам, общественные деятели, за вашу добросовестность! Но… когда я ездил в Запорожскую область, там никто из ребят не обращал на это внимания. Если бы вы были чуть умнее — то поняли бы: не все, кто говорит на русском языке, — предатели! Но если хотите, то ваше право! У меня есть решение этой проблемы", — заявил Богоделов.

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В комментариях к посту появилось немало людей, отметивших, что тренер для многих является образцом для подражания.

Сам Богоделов также добавил свой комментарий:

"Круто — слышать кучу взрывов, а завтра утром идти платить государству деньги". (орфография сохранена — ред.)

Вячеслав Богоделов — что известно

Вячеслав Богоделов родился в Киеве в 1969 году. Большую часть своей карьеры он провёл в украинских клубах. После завершения игровой карьеры начал работать тренером, в частности, 6 лет проработал в "Динамо" (Киев).

Кроме того, с 2005 по 2017 год он работал с различными молодежными сборными Украины.

У Богоделова также есть собственный аккаунт в TikTok, где он активно публикует видео со своих тренировок. На них, в частности, он показывает занятия с детьми. На кадрах слышно, что тренер говорит как на украинском, так и на русском языках.

Ранее "Фокус" сообщал, что в Киеве на учительницу составили административный протокол за общение на русском языке. С жалобой к омбудсмену обратился отец ученика, ветеран российско-украинской войны. Он заявил о нарушении языковых прав детей в образовательном процессе.

Напомним, что блогер Константин Андриюк заявил, что "несмотря на крики и вопли русскоязычных украинцев о том, что их права якобы ущемляют, необходимо вводить еще более жесткие правила и увеличивать штрафы за публичное использование русского языка в Украине".