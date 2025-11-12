"Мало шансов победить": блогер объяснил, что делать с русскоязычными в Украине (видео)

Несмотря на крики и визг русскоязычных украинцев о том, что их права якобы ущемляют, нужно вводить еще более жесткие правила и увеличивать штрафы за публичное использование русского в Украине.

Для этого нужно прописать четкие законы и наказание за их невыполнение, заявил в эфире программы "Говорит большой Львов" блогер Константин Андриюк.

"Они визжат, они завывают, они кричат, мол, их притесняют. Когда с ними начинаешь разговаривать, что-то доказывать, они не будут, к сожалению, ничего слушать. Именно поэтому должны быть решительные действия. Должны быть четкие законы. Должны быть все эфиры, все спикеры, все люди, которых интервьюируют на радио, на телевидении, в интернете, везде, — все должны переводиться, дублироваться на украинский язык. Никаких титров, никаких субтитров. Это должно быть на законодательном уровне", — сказал Андриюк.

Он уточнил, что также должно быть прописано наказание. В частности, если кто-то не придерживается языкового законодательства, то Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сразу должен лишать лицензии и накладывать штрафы.

По словам блогера, истерики русскоязычных людей о том, что "чем больше вы запрещаете, тем больше люди хотят" — это все болтовня. Так же, как и то, что якобы не существует украиноязычной альтернативы.

"Эти люди, они настолько ленивыми стали, эти люди настолько не хотят ничего искать, потому что они же "привыкли искать родное русскоязычное", они уже не будут смотреть на украинское и украинское именно для них — у него очень мало шансов победить достучаться до их голов. Поэтому должно быть вот так", — подчеркнул Андриюк.

Напомним, 7 ноября в Днепре ввели мораторий на публичное использование культурных продуктов на русском языке.

Фокус также писал о том, что в Одессе приостановили работу комплекса "Палладиум" из-за русскоязычного контента.