"Мало шансів перемогти": блогер пояснив, що робити з російськомовними в Україні (відео)

Попри крики та вереск російськомовних українців про те, що їх права нібито утискають, потрібно запроваджувати ще жорсткіші правила та збільшувати штрафи за публічне використання російської в Україні.

Для цього потрібно прописати чіткі закони та покарання за їх не виконання, заявив в етері програми "Говорить великий Львів" блогер Костянтин Андріюк.

"Вони верещать, вони завивають, вони кричать, мовляв, їх утискають. Коли з ними починаєш розмовляти, щось доводити, вони не будуть, на жаль, нічого слухати. Саме тому мають бути рішучі дії. Мають бути чіткі закони. Мають бути всі етери, всі спікери, всі люди, яких інтерв'юють на радіо, на телебаченні, в інтернеті, скрізь, — всі мають перекладатись, дублюватись української мовою. Ніяких титрів, ніяких субтитрів. Це має бути на законодавчому рівні", — сказав Андріюк.

Відео дня

Він уточнив, що також має бути прописане покарання. Зокрема, якщо хтось не дотримується мовного законодавства, то Національна рада з питань телебачення і радіомовлення одразу повинна позбавляти ліцензії та накладати штрафи.

За словами блогера, істерики російськомовних людей про те, що "чим більше ви забороняєте, тим більше люди хочуть" — це все балачки. Так само, як і те, що нібито не існує україномовної альтернативи.

"Ці люди, вони настільки лінивими стали, ці люди настільки не хочуть нічого шукати, бо вони ж "привыкли искать родное русскоязычное", вони вже не будуть дивитись на українське й українське саме для них — у нього дуже мало шансів перемогти достукатись до їхніх голів. Тому має бути ось так", — наголосив Андріюк.

Нагадаємо, 7 листопада у Дніпрі запровадили мораторій на публічне використання культурних продуктів російською мовою.

Фокус також писав про те, що в Одесі призупинили роботу комплексу "Палладіум" через російськомовний контент.