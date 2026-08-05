"Я приймаю тільки чисту мову": тренер українського клуба поскаржився на штраф за російську

Український тренер воротарів клубу "Діназ" Вишгород В'ячеслав Богодєлов поскаржився на те, що його оштрафували за використання російської мови на тренуваннях.

Сума штрафу склала 11 426 гривень. Про це розповів сам Богодєлов у своєму Facebook, додавши скриншот провадження до свого посту.

Скриншот провадження Фото: Скриншот

"Мене сьогодні оштрафували — типу за російську мову на тренуваннях!" — обурився Богодєлов.

Тренер наголосив, що незадоволений тим, що він 50 років розмовляв російською, і це нікого не бентежило.

"Друге. Я приймаю тільки чисто українську мову. На моїй памʼяті нею розмовляли тільки в Ірландії та Канаді. Все. Я ніколи не чув чисто української мови. Тому дякуємо вам, громадські діячі, за вашу сумлінність! Але… коли я їздив на Запорізький напрямок, там ніхто з хлопців не приділяв тому уваги. Якби ви були трохи розумніші — то розуміли б: не всі ті, хто розмовляє російською мовою, — зрадники! Але якщо хочете, то ваше право! У мене є рішення цієї проблеми", — заявив Богодєлов.

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У коментарях до посту прийшло чимало людей, зазначивши, що тренер для багатьох є орієнтиром.

Сам Богодєлова також додав свій коментар:

"Класно, почути купу вибухів, і завтра зранку йти виплачувати державі гроши". (орфографію збережено — ред.)

В'ячеслав Богодєлов — що відомо

В'ячеслав Богодєлов народився у Києві в 1969 році. Більшість кар'єри провів в українських клубах. Після завершення ігрової кар'єри почав працювати тренером, зокрема, 6 років працював у "Динамо" Київ.

Також з 2005 по 2017-ті роки працював із різними молодіжними збірними України.

Богодєлов також має власний TikTok акаунт, куди активно викладає відео зі своїх занять. На них, зокрема, він показує заняття і з дітьми. На кадрах чутно, що тренер говорить як українською, так і російською мовами.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві на вчительку склали адмінпротокол за спілкування російською мовою. Зі скаргою до обмудсмена звернувся батько учня, ветеран російсько-української війни. Він заявив про порушення мовних прав дітей в освітньому процесі.

Нагадаємо, що блогер Костянтин Андріюк заявив, що "попри крики та вереск російськомовних українців про те, що їх права нібито утискають, потрібно запроваджувати ще жорсткіші правила та збільшувати штрафи за публічне використання російської в Україні".