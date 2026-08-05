Без мужа: жена футболиста Зинченко показала новые фотографии дочерей

Жена Александра Зинченко, Влада Седан, опубликовала новые фотографии со своими дочерьми. При этом сам футболист сборной Украины на этих снимках отсутствовал.

Новые фотосессии были посвящены дням рождения обеих дочерей — они отмечают эти праздники с разницей в два дня. Влада Седан поделилась этими снимками в своём Instagram.

"Два дня подряд в нашей семье праздник. Вчера старшей дочке Еве исполнилось 5, а сегодня маленькая Лея отмечает 3. Девочки, вы — моё самое большое счастье, люблю вас, мои звездочки", — подписала фото Влада.

Свежие снимки также появились на странице старшей из дочерей — Евы, которая отпраздновала свой пятый день рождения. Там также размещены снимки с празднования дня рождения её младшей сестры.

Сама Влада Седан также поделилась фотографиями с празднования дня рождения старшей из сестер. Оно прошло в стиле Микки и Мини Маус.

Відео дня

В то же время сам Зинченко не попал ни на одну из фотографий, а также отмечен лишь в одном из постов.

Чем занимается Александр Зинченко

Сам Александр Зинченко в настоящее время находится в статусе свободного агента. При этом он продолжает восстанавливаться после сложной травмы колена.

В феврале 2026 года ему сделали операцию, после которой он проходит реабилитацию.

22 мая Зинченко опубликовал в соцсетях фото с тренировок на газоне, хотя неизвестно, когда именно он вернётся. Ранее назывались сроки — 6–7 месяцев после травмы, полученной им в феврале.

Ранее "Фокус" рассказывал о жизненном пути Александра Зинченко, который в свое время перешел из академии донецкого "Шахтера" в российскую "Уфу". После этого он смог перейти в "Манчестер Сити" и даже сыграл в финале Лиги чемпионов.

Кроме того, Александр Зинченко, который несколько лет играл в Великобритании, сравнил жизнь в Лондоне и Манчестере. По его словам, стоимость жизни в столице значительно выше, чем в крупном городе.