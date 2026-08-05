Без чоловіка: дружина футболіста Зінченка показала нові фотографії доньок

Дружина Олександра Зінченка Влада Седан опублікувала нові фотографії зі своїми доньками. Водночас сам футболіст збірної України був відсутній на цих кадрах.

Нові фотосети були присвячені Дням народженням обох дочок — вони відзначають свята з різницею у два дні. Кадрами Влада Седан поділилася у своєму Instagram.

"Два дні поспіль в нашій родині свято. Учора старшій донечці Єві виповнилось 5, а сьогодні маленька кнопка Лея святкує 3. Дівчатка, ви моє найбільше щастя, люблю вас, мої зірочки", — підписала фото Влада.

Свіжі кадри також з'явилися на сторінці старшої з доньок — Єви, яка відзначила свій п'ятий день народження. Там також зображені кадри зі святкування її молодшої сестри.

Сама Влада Седан також ділилася фотографіями зі святкування старшої з сестер. Воно пройшло у стилі Міккі та Міні Маус.

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Водночас сам Зінченко не потрапив на жодну з фотографій, а також позначений лише на одному з постів.

Чим займається Олександр Зінченко

Сам Олександр Зінченко наразі перебуває у статусі вільного агента. Водночас він продовжує відновлення після складної травми коліна.

У лютому 2026 року йому зробили операцію, після якої він проходить відновлення.

22 травня Зінченко публікував у соцмережах фото з тренувань на газоні, хоча невідомо, коли саме повернеться Зінченко. Попередні терміни, які називалися, — 6-7 місяців після травми, яку він отримав у лютому.

Раніше Фокус розповідав про життєвий шлях Олександра Зінченка, який свого часу перейшов з академії донецького "Шахтаря" до російської "Уфи". Після цього він зміг потрапити до "Ман Сіті" та навіть зіграв у фіналі Ліги Чемпіонів.

Також Олександр Зінченко, який декілька років відіграв у Британії, порівняв період життя у Лондоні та Манчестері. За його словами, вартість життя у столиці значно дорожча ніж у великому місті.