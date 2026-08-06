Полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема и звезду мадридского "Реала" Джуда Беллингема заметили на публике в сопровождении мужчины с украинским трезубцем.

Беллингем прошел по улице в сопровождении охраны, пока его окружали футбольные фанаты. В это время рядом с ним находился мужчина, который, вероятно, также является охранником, и на его руке заметили неожиданную татуировку. Об этом написала пользовательница Zorya Londonsk в соцсети X.

"Джуд Беллингем в „Алтон Тауэрс“. И, похоже, у одного из членов его личной охраны есть татуировка в виде трезубца", — отметила пользовательница.

Стоит отметить, что "Алтон Тауэрс" — это тематический парк в графстве Стаффордшир. Известно, что Беллингем сейчас находится в отпуске и решил отдохнуть у себя на родине.

Британское издание The Sun сообщает, что в этом парке Джуда Беллингема также заметили в компании своей девушки — Эшлин Кастро. На протяжении всей прогулки его окружала толпа поклонников, поэтому в течение всего дня ему приходилось находиться в окружении охраны.

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СМИ отметили, что это была первая поездка Эшлин в "Алтон Тауэрс". Сама девушка футбольной звезды — 28-летняя модель и инфлюенсерка из Лос-Анджелеса, США. Пару впервые заметили на нескольких свиданиях в январе 2025 года.

Стоит отметить, что недавно "клуб" поклонников звезды ФК "Реал" пополнился, поскольку Джуд Беллингем провел восемь матчей в составе сборной Англии на Чемпионате мира-2026. Он забил семь голов и отдал одну голевую передачу.

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