Півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема і зірку мадридського "Реала" Джуда Беллінгема помітили на публіці у супроводі чоловіка з українським тризубом.

Беллінгем пройшовся вулицею у супроводі охорони, поки його оточували футбольні фанати. У той час поруч із ним був чоловік, який, ймовірно, також є охоронцем, і у нього на руці помітили несподіване татуювання. Про це написала користувачка Zorya Londonsk у соцмережі X.

"Джуд Беллінгем в "Алтон Тауерс". І, схоже, у одного з членів його особистої охорони є татуювання у вигляді тризуба". — зауважила користувачка.

Варто зазначити, що "Алтон Тауерс" — тематичний парк у графстві Стаффордшир. Відомо, що Беллінгем наразі перебуває у відпустці та вирішив відпочивати у себе на батьківщині.

Британське видання The Sun пише, що у цьому парку Джуда Беллінгема помітили також у супроводі своєї дівчини — Ешлін Кастро. Упродовж всієї прогулянки його оточував натовп прихильників, тому протягом усього дня йому доводилося перебувати в оточенні охорони.

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Медіа звернуло увагу, що це була перша поїздка Ешлін до "Алтон Тауерс". Сама дівчина зірки футболу — 28-річна модель та інфлюенсерка соціальних мереж родом з Лос-Анджелеса, США. Пару вперше помітили на кількох побаченнях у січні 2025 року.

Варто зауважити, що нещодавно "клуб" фанатів зірки ФК "Реал" поповнився, оскільки Джуд Беллінгем провів вісім матчів у складі збірної Англії на Чемпіонаті світу-2026. Він забив сім м'ячів і провів один асист.

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