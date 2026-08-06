Футболиста сборной Уганды забили до смерти грабители: убийство всколыхнуло всю страну

В Уганде был убит один из самых известных футболистов страны. Убийство произошло прямо на улице столицы Кампалы, когда Дэвид Овори возвращался домой.

Овори попытался оказать сопротивление грабителям, напавшим на него возле его дома. Об этом сообщает BBC Sport.

Грабители попытались похитить телефон и другие вещи у футболиста. Когда тот начал сопротивляться, ему нанесли удар брусчаткой, после чего бросили его тело.

Овори был капитаном команды "Вилла", а также игроком национальной сборной Уганды.

Пресс-секретарь клуба сообщил, что бандиты устроили засаду возле его дома. Также он отметил, что игрок скончался в больнице, куда его доставили.

Пресс-секретарь местной полиции Рэйчел Кавала сообщила, что детективы выясняют подробности, чтобы установить виновных.

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Убийство Овори вызвало недовольство в Уганде

В Уганде убийство футболиста вызвало большой резонанс. Футбольное сообщество, болельщики и политики требуют справедливости. Федерация футбольных ассоциаций Уганды подчеркнула, что Овори был настоящим лидером как на поле, так и за его пределами.

В среду парламент почтил память Овори минутой молчания и призвал к скорейшему расследованию.

Его смерть вызвала возмущение в социальных сетях: многие угандийцы выразили сомнения относительно уровня насильственной преступности в Кампале и призвали к более жестким мерам в отношении преступников.

Дополнительное возмущение вызывает тот факт, что убийство произошло всего через несколько недель после смерти ещё одной спортивной звезды из Уганды — регбиста Сидни Гонгодьо, — на которого также напала толпа в Кампале.

Напомним, что 4 августа в Таиланде, в провинции Наратхиват, прямо во время матча скончался футболист Сафван Авае. Игрока поразила молния прямо посреди игры.

Издание "Фокус" также сообщило, что легендарный итальянский футболист, многолетний капитан "Милана" и чемпион мира 1982 года Франко Барези скончался на 66-м году жизни.