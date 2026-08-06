Футболіста збірної Уганди насмерть забили грабіжники: вбивство сколихнуло всю країну

В Уганді було вбито одного з найвідоміших футболістів країни. Вбивство відбулося просто на вулиці столиці Кампалі, коли Девід Оворі повертався до себе додому.

Оворі спробував чинити супротив грабіжникам, які напали на нього, біля його будинку. Про це повідомляє BBC Sport.

Грабіжники спробували викрасти телефон та інші речі у футболіста. Коли той почав чинити спротив, йому завдали удару бруківкою, після чого покинули його тіло.

Оворі був капітаном команди "Вілла", а також гравцем національної збірної Уганди.

Речник клубу повідомив, що бандити влаштували засідку біля його будинку. Також він зазначив, що гравець помер у лікарні, куди його доставили.

Речниця місцевої поліції Рейчел Кавала повідомила, що детективи встановлюють деталі, щоб встановити винних.

Вбивство Оворі викликало незадоволеність Уганди

В Уганді вбивство футболіста стало достатньо резонансним. Футбольна спільнота, вболівальники та політики вимагають справедливості. Федерація футбольних асоціацій Уганди наголосила, що Оворі був справжнім лідером на полі та поза ним.

Відео дня

У середу парламент вшанував пам'ять Оворі хвилиною мовчання та закликав до швидкого розслідування.

Його смерть викликала гнів у соціальних мережах, багато угандійців поставили під сумнів рівень насильницької злочинності в Кампалі та закликали до жорсткіших дій проти злочинців.

Додаткового обурення додає те, що вбивство сталося лише через кілька тижнів після смерті ще однієї зірки спорту з Уганди — гравця з регбі Сідні Гонгодьо, — на якого також напав натовп у Кампалі.

Нагадаємо, що лише 4 серпня у Таїланді у провінції Наратхіват просто під час матчу помер футболіст Сафван Аває. Гравця просто посеред гри вбило блискавкою.

Фокус також розповідав, що легендарний італійський футболіст, багаторічний капітан "Мілана" та чемпіон світу 1982 року Франко Барезі помер на 66-му році життя.