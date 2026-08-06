"Будешь ездить на инвалидной коляске": легенда "Динамо" рассказал, почему перестал употреблять алкоголь

Легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Безсонов рассказал, что раньше употреблял алкоголь, но после разговора с врачом отказался от этой вредной привычки.

Безсонов также рассказал о том, что пил даже в то время, когда был футболистом. Об этом он сказал в интервью, сообщает Sport.ua.

Безсонов пояснил, что у него состоялся очень серьезный разговор с врачом о его здоровье.

"Сейчас я вообще не пью. Из-за проблем с коленями врач сказал мне: „Хочешь ходить на своих ногах — бросай пить“. А потом добавил: „Не бросишь — будешь ездить на инвалидной коляске“. После таких слов выбора уже не было", — сказал экс-футболист.

При этом он отметил, что, когда был футболистом, мог употреблять алкоголь, но не позволял себе нарушать режим тренировок.

"Пил ли я, когда был футболистом? Да, я мог выпить, но на тренировки пьяным никогда не приходил. Если позволяешь себе что-то, то должен отвечать за это своей работой", — подытожил Безсонов.

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Владимир Безсонов — что известно

Владимир Безсонов большую часть своей карьеры провёл в киевском "Динамо" — всего он сыграл 277 матчей за столичную команду.

В составе киевлян стал обладателем Кубка кубков УЕФА 1986 года. Также 6 раз выигрывал чемпионат СССР и 4 раза — Кубок СССР.

В составе сборной СССР Безсонов стал вице-чемпионом Европы в 1988 году и бронзовым призёром Олимпиады-1980.

В качестве тренера Безсонов работал с рядом украинских клубов, возглавлял сборную Туркменистана. Последним местом его работы был "Днепр".

Во время широкомасштабного российского вторжения в Украину Владимир Безсонов, которому на тот момент было 63 года, вступил в ряды одного из подразделений территориальной обороны Украины.

Напомним, что бывший главный тренер футбольного клуба "Динамо" (Киев), россиянин Валерий Газзаев, попал в базу "Миротворец", которая занимается расследованием признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права. Газзаев работал в Украине в 2009–2010 годах.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2026/2027. Этот сезон станет особенным для клуба, ведь в 2027 году он будет отмечать 100-летие со дня основания. В то же время в сети пользователи возмутились стоимостью формы, ведь домашнюю или выездную форму можно приобрести за 6 тысяч гривен.

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