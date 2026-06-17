Бывший тренер киевского "Динамо" попал в список "Миротворец": в чем причина (фото)

Бывший главный тренер футбольного клуба "Динамо" (Киев), россиянин Валерий Газзаев, попал в базу "Миротворец", которая занимается расследованием признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права. Газзаев работал в Украине в 2009–2010 годах.

За время работы в Украине Газзаев выиграл Суперкубок Украины, а также стал серебряным призером чемпионата Украины. Страница тренера появилась на портале "Миротворец" сегодня, 17 июня.

Валерий Газзаев — что о нём известно

Валерий Газзаев во время игровой карьеры выступал за различные клубы на территории РСФСР, а также за "Динамо" Тбилиси. В ходе тренерской карьеры он преимущественно работал в России, а единственный зарубежный опыт для него — работа в киевском "Динамо".

После завершения тренерской карьеры он возглавил работу по подготовке к созданию объединенного чемпионата Украины и России — эта инициатива существовала до октября 2015 года, хотя ещё в 2014 году сам Газзаев признал её бесперспективность.

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В 2012 году Газзаев стал доверенным лицом Владимира Путина, когда тот в третий раз баллотировался на пост президента России. В 2016 году Газзаев стал депутатом Госдумы России.

В 2017 и 2018 годах Газзаев запомнился своими выступлениями в программе "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Сначала он спросил у российского диктатора о выступлениях сборной РФ на Чемпионате мира в 2018 году, на что получил аналогичный вопрос в ответ. Однако тренер ничего не ответил, сказав, что согласен с мнением Путина, хотя глава РФ ни слова не сказал.

А в 2018 году вместо вопроса Газзаев просто обратился к Путину со словами: "Да хранит Господь, да поддержит во всём святой Георгий, а Николай Чудотворец дарует крепкое здоровье и удачу".

За что Газзаева внесли в список "Миротворец"

Среди пунктов, которые привели к включению бывшего тренера "Динамо" (Киев) в список "Миротворец", есть следующие:

Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины;

Пропаганда российского фашизма и нацизма;

Распространение российско-фашистской пропаганды;

Участие в мероприятиях, направленных на легализацию оккупации территорий Украины;

Посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины;

Соучастие в преступлениях российских властей против Украины и её граждан.

Газзаев в "Миротворце" Фото: Скриншот

Ранее в базу "Миротворца" попала бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая дала полуторачасовое интервью Такеру Карлсону, консервативному американскому журналисту, в ходе которого сделала ряд резонансных заявлений.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2026/2027. Этот сезон станет особенным для клуба, ведь в 2027 году он будет отмечать 100-летие со дня основания. В то же время в сети пользователи возмутились стоимостью формы, ведь домашнюю или выездную форму можно приобрести за 6 тысяч гривен.