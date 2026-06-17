Екстренер київського "Динамо" потрапив у "Миротворець": яка причина (фото)

Колишній головний тренер футбольного клубу "Динамо" Київ, росіянин Валерій Газзаєв потрапив до бази "Миротворець", яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Газзаєв працював в Україні в 2009-2010 роках.

За час роботи в Україні Газзаєв виграв суперкубок України, а також став срібним призером Чемпіонату України. Сторінка тренера з'явилася на порталі "Миротворець" сьогодні, 17 червня.

Валерій Газзаєв — що про нього відомо

Валерій Газзаєв під час ігрової кар'єри грав за різні клуби на території РРФСР, а також за "Динамо" Тбілісі. Під час тренерської кар'єри він переважно працював у Росії, а єдиний закордонний досвід для нього — робота в київському "Динамо".

Після завершення тренерської кар'єри він очолив підготовку до створення об'єднаного чемпіонату України та Росії — ця ініціатива існувала до жовтня 2015 року, хоча ще в 2014 сам Газзаєв визнав її безперспективність.

Відео дня

У 2012 році Газзаєв став довіреним лицем Володимира Путіна, коли той балотувався на пост президента Росії втретє. У 2016 Газзаєв став депутатом російської держдуми.

У 2017 та 2018 роках Газзаєв запам'ятався виступами на "Прямій лінії" з Володимиром Путіним. Спершу він питав у російського диктатора про виступи збірної РФ на Чемпіонаті світу у 2018 році, на що отримав аналогічне питання у відповідь. Однак тренер нічого не відповів, сказавши, що згоден з думкою Путіна, хоча очільник РФ жодної думки не сказав.

А у 2018 році замість питання Газзаєв просто висловив діалог на адресу Путіна, розповідаючи, "щоб Господь охороняв, святий Георгій підтримував у всьому, а Миколай Чудотворець дарував міцне здоров'я та удачу".

За що Газзаєва включили у Миротворець

Серед пунктів, які призвели до включення колишнього тренера "Динамо" Київ до списку "Миротворець", є:

Публічна підтримка російської агресії та вбивств громадян України;

Пропаганда російського фашизму та нацизму;

Поширення російсько-фашистської пропаганди;

Участь у заходах, спрямованих на легалізацію окупації територій України;

Замах на суверенітет та територіальну цілісність України;

Співучасть злочинів російської влади проти України та її громадян.

Газзаєв у Миротворці Фото: Скриншот

Раніше до бази "Миротворця" потрапила колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка дала півторагодинне інтерв’ю Такеру Карлсону, консервативному американському журналісту, де зробила ряд резонансних заяв.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" презентувало нову форму на сезон 2026/2027. Цей сезон буде особливим для клубу, адже в 2027 році вони відзначатимуть 100-річчя з моменту заснування. Водночас у мережі люди обурилися вартістю форми, адже домашню або виїзну форму можна придбати за 6 тисяч гривень.