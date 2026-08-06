"Їздитимеш на інвалідному візку": легенда "Динамо" розповів, чому перестав вживати алкоголь

Легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Безсонов розповів про те, що раніше вживав алкоголь, але після розмови з лікарем відмовився від шкідливої звички.

Безсонов також розповів про те, що пив навіть тоді, коли був футболістом. Про це він сказав у інтерв'ю, передає Sport.ua.

Безсонов пояснив, що мав дуже серйозну розмову з лікарем щодо його здоров'я.

"Зараз я взагалі не п'ю. Через проблеми з колінами лікар сказав мені: "Хочеш ходити на своїх ногах — кидай пити". А потім додав: "Не припиниш — їздитимеш на інвалідному візку". Після таких слів вибору вже не було", — сказав ексфутболіст.

При цьому він зазначив, що коли був футболістом, то міг пити алкоголь, але не дозволяв собі порушувати тренувальний режим.

"Чи пив я, коли був футболістом? Так, я міг випити, але п'яним на тренування не приходив ніколи. Якщо дозволяєш собі щось, то маєш відповідати за це своєю роботою", — резюмував Безсонов.

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Володимир Безсонов — що відомо

Володимир Безсонов більшу частину кар'єри відіграв за київське "Динамо" — загалом він провів 277 матчів за столичну команду.

У складі киян став володарем Кубка Кубків УЄФА 1986 року. Також 6 разів вигравав чемпіонат СРСР та 4 рази кубок СРСР.

Зі збірною СРСР Безсонов став віцечемпіоном Європи у 1988 році та бронзовим призером Олімпіади-1980.

Як тренер Безсонов працював з низкою українських клубів, очолював збірну Туркменістану. Останньою роботою була робота в "Дніпрі".

Під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну Володимир Безсонов, якому на той момент було 63 роки, вступив до лав одного з підрозділів територіальної оборони України.

Нагадаємо, що колишній головний тренер футбольного клубу "Динамо" Київ, росіянин Валерій Газзаєв потрапив до бази "Миротворець", яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Газзаєв працював в Україні в 2009-2010 роках.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" презентувало нову форму на сезон 2026/2027. Цей сезон буде особливим для клубу, адже в 2027 році вони відзначатимуть 100-річчя з моменту заснування. Водночас у мережі люди обурилися вартістю форми, адже домашню або виїзну форму можна придбати за 6 тисяч гривень.

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