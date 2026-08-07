Делает вид, что войны нет: где сейчас самая успешная олимпийская чемпионка Украины Яна Клочкова

7 августа украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова отмечает свой 44-й день рождения. Уроженка Симферополя на протяжении многих лет прославляла Украину на международном уровне.

Однако после начала полномасштабного вторжения Клочкова переехала в оккупированный Россией Крым, а также умалчивает о российской войне. "Фокус" собрал информацию о том, что известно о Клочковой и чем она занимается сейчас.

Начало карьеры Клочковой

Яна родилась 7 августа 1982 года в Симферополе в спортивной семье. Её родители — Александр Васильевич Клочков и Елена Валентиновна Клочкова — спортсмены-легкоатлеты.

Сначала девушка занималась гимнастикой, но в 7 лет перешла в плавание. В 15 лет она переехала в Харьков, а затем в Киев.

Уже в 1996 году, в возрасте 14 лет, она завоевала свою первую международную медаль — серебро юниорского чемпионата Европы. А в следующем году на тех же соревнованиях она заняла первое место.

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В 1998 году Клочкова завоевала золото на Кубке мира. В 1999 году она впервые стала чемпионкой мира.

Выступления Клочковой на Олимпиадах

На Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее и 2004 года в Афинах в дисциплине "комплексное плавание" Яна завоевала по две золотые медали на дистанциях 200 и 400 метров. Кроме того, в 2000 году в Сиднее она завоевала серебряную медаль в заплыве на 800 м вольным стилем.

Яна стала первой и пока единственной украинской спортсменкой, которая четыре раза поднималась на самую высокую ступеньку пьедестала почета на Олимпийских играх.

Всего за свою карьеру Яна установила 50 рекордов Украины.

Яна Клочкова Фото: Facebook

Личная жизнь Яны Клочковой

В течение нескольких лет Яна Клочкова жила в гражданском браке с гонщиком Алексеем Мочановым.

"Леша, наверное, очень много значил для меня после ухода из спорта. Но были и разные моменты, и нюансы — он злоупотреблял алкоголем. И я его предупреждала. Так и случилось — Леша попал в аварию. Очень серьёзную. Я приезжала и всячески поддерживала его в больнице", — вспоминала Клочкова.

Однако гонщик, по словам самой Клочковой, решил расстаться с ней после этого.

В последующие годы пловчиху нередко видели на вечеринках и светских раутах. На одной из таких вечеринок её заметили в объятиях грузинского спортсмена Левана Ростошвили.

В 2010 году Клочкова родила сына от Ростошвили, однако сам грузин к тому моменту уже ушёл от спортсменки, поэтому мальчик получил фамилию матери. Ребёнок не общается со своим отцом.

"Уже давно, с 2013 года, прошло 8 лет. Он сидел в тюрьме. Зачем человеку с таким прошлым вообще встречаться с ребенком", — рассказывала Клочкова в 2021 году.

В жизни Клочковой были и другие неудачные отношения.

"Был такой, что даже руку поднимал! Ну, это всё быстро закончилось! Но такое тоже было. Мы расставались несколько раз. И каждый раз он таким образом убеждал меня, что я не должна уходить от насильника", — рассказывала пловчиха.

Политическая деятельность Клочковой

В 2006 году Яна была избрана депутатом Харьковского городского совета от Партии регионов. Входила в депутатскую группу "Молодые регионы".

Кроме того, она часто публично поддерживала Виктора Януковича. В частности, в 2004 году Клочкова участвовала в политической кампании Януковича ещё во время президентских выборов 2004 года.

В 2013 году Клочкова встретилась с президентом Виктором Януковичем, чтобы обсудить вопросы привлечения детей к спорту.

Чем занимается Клочкова после начала российского вторжения

С 2022 года Яна Клочкова проживает во временно оккупированном Крыму, рассказал Слава Дёмин. По его словам, там она живёт с родителями и сыном.

"Создается впечатление, что Клочкова живёт в другой реальности. Хотя не будем забывать, с кем она в своё время дружила. Напомню, что в 2006 году Яна была близка к беглому украинскому президенту Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом Харьковского городского совета от "Партии регионов". Мама пловчихи Елена Синявская еще в 2021 году у себя в Facebook продолжала публиковать георгиевские ленты", — рассказал Демин.

Клочкова также закрыла свою страницу в Instagram. Однако в профиле указано местоположение "Россия".

Профиль Клочковой Фото: Скриншот

В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплаты государственных стипендий нескольким украинским олимпийским чемпионам, среди которых, в частности, была и Яна Клочкова.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о некоторых звездах, получивших российское гражданство и не только.

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