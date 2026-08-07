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Делает вид, что войны нет: где сейчас самая успешная олимпийская чемпионка Украины Яна Клочкова

Чем занимается Яна Клочкова
Пловчиха Яна Клочкова | Фото: Facebook

7 августа украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова отмечает свой 44-й день рождения. Уроженка Симферополя на протяжении многих лет прославляла Украину на международном уровне.

Однако после начала полномасштабного вторжения Клочкова переехала в оккупированный Россией Крым, а также умалчивает о российской войне. "Фокус" собрал информацию о том, что известно о Клочковой и чем она занимается сейчас.

Начало карьеры Клочковой

Яна родилась 7 августа 1982 года в Симферополе в спортивной семье. Её родители — Александр Васильевич Клочков и Елена Валентиновна Клочкова — спортсмены-легкоатлеты.

Сначала девушка занималась гимнастикой, но в 7 лет перешла в плавание. В 15 лет она переехала в Харьков, а затем в Киев.

Уже в 1996 году, в возрасте 14 лет, она завоевала свою первую международную медаль — серебро юниорского чемпионата Европы. А в следующем году на тех же соревнованиях она заняла первое место.

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В 1998 году Клочкова завоевала золото на Кубке мира. В 1999 году она впервые стала чемпионкой мира.

Выступления Клочковой на Олимпиадах

На Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее и 2004 года в Афинах в дисциплине "комплексное плавание" Яна завоевала по две золотые медали на дистанциях 200 и 400 метров. Кроме того, в 2000 году в Сиднее она завоевала серебряную медаль в заплыве на 800 м вольным стилем.

Яна стала первой и пока единственной украинской спортсменкой, которая четыре раза поднималась на самую высокую ступеньку пьедестала почета на Олимпийских играх.

Всего за свою карьеру Яна установила 50 рекордов Украины.

Яна Клочкова
Яна Клочкова
Фото: Facebook

Личная жизнь Яны Клочковой

В течение нескольких лет Яна Клочкова жила в гражданском браке с гонщиком Алексеем Мочановым.

"Леша, наверное, очень много значил для меня после ухода из спорта. Но были и разные моменты, и нюансы — он злоупотреблял алкоголем. И я его предупреждала. Так и случилось — Леша попал в аварию. Очень серьёзную. Я приезжала и всячески поддерживала его в больнице", — вспоминала Клочкова.

Однако гонщик, по словам самой Клочковой, решил расстаться с ней после этого.

В последующие годы пловчиху нередко видели на вечеринках и светских раутах. На одной из таких вечеринок её заметили в объятиях грузинского спортсмена Левана Ростошвили.

В 2010 году Клочкова родила сына от Ростошвили, однако сам грузин к тому моменту уже ушёл от спортсменки, поэтому мальчик получил фамилию матери. Ребёнок не общается со своим отцом.

"Уже давно, с 2013 года, прошло 8 лет. Он сидел в тюрьме. Зачем человеку с таким прошлым вообще встречаться с ребенком", — рассказывала Клочкова в 2021 году.

В жизни Клочковой были и другие неудачные отношения.

"Был такой, что даже руку поднимал! Ну, это всё быстро закончилось! Но такое тоже было. Мы расставались несколько раз. И каждый раз он таким образом убеждал меня, что я не должна уходить от насильника", — рассказывала пловчиха.

Политическая деятельность Клочковой

В 2006 году Яна была избрана депутатом Харьковского городского совета от Партии регионов. Входила в депутатскую группу "Молодые регионы".

Кроме того, она часто публично поддерживала Виктора Януковича. В частности, в 2004 году Клочкова участвовала в политической кампании Януковича ещё во время президентских выборов 2004 года.

В 2013 году Клочкова встретилась с президентом Виктором Януковичем, чтобы обсудить вопросы привлечения детей к спорту.

Чем занимается Клочкова после начала российского вторжения

С 2022 года Яна Клочкова проживает во временно оккупированном Крыму, рассказал Слава Дёмин. По его словам, там она живёт с родителями и сыном.

"Создается впечатление, что Клочкова живёт в другой реальности. Хотя не будем забывать, с кем она в своё время дружила. Напомню, что в 2006 году Яна была близка к беглому украинскому президенту Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом Харьковского городского совета от "Партии регионов". Мама пловчихи Елена Синявская еще в 2021 году у себя в Facebook продолжала публиковать георгиевские ленты", — рассказал Демин.

Клочкова также закрыла свою страницу в Instagram. Однако в профиле указано местоположение "Россия".

Профиль Клочковой
Профиль Клочковой
Фото: Скриншот

В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплаты государственных стипендий нескольким украинским олимпийским чемпионам, среди которых, в частности, была и Яна Клочкова.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о некоторых звездах, получивших российское гражданство и не только.

Также мы сообщали, что российский актёр Николай Добрынин, известный украинцам по роли Мити в сериале "Сваты", окончательно променял свою прежнюю "любовь" к Украине на лояльность к кремлевскому режиму.