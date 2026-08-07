Робить вигляд, що війни немає: де зараз найуспішніша олімпійська чемпіонка України Яна Клочкова

7 серпня українська плавчиня, чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова відзначає 44-й День народження. Уродженка Сімферополя впродовж років прославляла Україну на міжнародному рівні.

Однак після початку повномасштабного вторгнення Клочкова переїхала до окупованого Росією Криму, а також замовчує тему російської війни. Фокус збирав інформацію про те, що відомо про Клочкову та чим вона займається зараз.

Початок кар'єри Клочкової

Яна народилася 7 серпня 1982 року у місті Сімферополь у спортивній родині. Її батьки: Олександр Васильович Клочков та Олена Валентинівна Клочкова — спортсмени з легкої атлетики.

Спершу дівчина займалася гімнастикою, але в 7 років перейшла у плавання. У 15 років вона переїхала до Харкова, а потім до Києва.

Вже у 1996 році, у віці 14 років вона виграла свою першу міжнародну медаль — срібло юніорського чемпіонату Європи. А наступного року на тих же змаганнях вона фінішувала на першому місці.

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У 1998 році Клочкова здобуває золото на Кубку світу. У 1999 році вперше стає чемпіонкою світу.

Виступи Клочкової на Олімпіадах

На Літніх Олімпійських іграх 2000 в Сіднеї та 2004 років у Афінах у дисципліні комплексне плавання Яна здобула по дві золоті нагороди на дистанціях 200 і 400 метрів. Крім того, у 2000 році в Сіднеї вона виграла срібну медаль під час запливу на 800 м вільним стилем.

Яна стала першою і єдиною наразі українською спортсменкою, яка чотири рази піднімалася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани на Олімпійських іграх.

Загалом за свою кар'єру Яна поставила 50 рекордів України.

Яна Клочкова Фото: Facebook

Особисте життя Яни Клочкової

Впродовж декількох років Яна Клочкова жила в цивільному шлюбі з гонщиком Олексієм Мочановим.

"Льоша, напевно, був такий великий моєю любов'ю після спорту. Але теж різні моменти і нюанси були — було зловживання алкоголем. І я попереджала. Так і сталося — Льоша потрапляє в аварію. Дуже серйозну. Я приїжджала підтримувала його в лікарню всіляко", — згадувала Клочкова.

Однак гонщик, за словами самої Клочкової, вирішив покинути її після цього.

Впродовж наступних років плавчиню нерідко помічали на вечірках та світських раутах. На одному з таких її помітили в обіймах грузинського спортсмена Левана Ростошвілі.

У 2010 році Клочкова народила сина від Ростошвілі, однак сам грузин на той момент покинув спортсменку, тож він отримав прізвище матері. Дитина зі своїм батьком не спілкується.

"Давно вже, від 2013 року, 8 років минуло. Він у в'язниці сидів. Навіщо людині з таким минулим взагалі зустрічатися з дитиною", — розповідала Клочкова в 2021 році.

Були в житті Клочкової і інші невдалі стосунки.

"Був такий, що навіть руку підіймав! Ну це все швидко закінчилося! Але це теж було. Ми розлучалися кілька разів. І кожного разу він таким способом вирішував, що я не повинна від аб'юзера йти", — розповідала плавчиня.

Політична діяльність Клочкової

У 2006 році Яна була обрана депутатом Харківської міської ради від Партії регіонів. Входила у депутатську групу "Молоді регіони".

Крім того, вона часто публічно підтримувала Вікторя Януковича. Зокрема, в 2004 році Клочкова брала участь у політичній кампанії Януковича ще під час президентських виборів 2004 року.

У 2013 році Клочкова зустрілася з президентом Віктором Януковичем, щоб поговорити про залучення дітей до спорту.

Що робить Клочкова після початку російського вторгнення

З 2022 року Яна Клочкова проживає у тимчасово окупованому Криму, розповів Слава Дьомін. За його словами, там вона живе з батьками та сином.

"Таке враження, що Клочкова живе в іншій реальності. Хоча не будемо забувати з ким свого часу вона товаришувала. Нагадаю, що 2006-го Яна була близька до українського президента-втікача Віктора Януковича. І навіть була обрана депутатом харківської міської ради від "Партії регіонів". Мама плавчині Олена Синявська ще 2021-го року у себе в Facebook продовжувала постити георгіївські стрічки", — розповів Дьомін.

Свою сторінку в Instagram Клочкова також закрила. Однак місце розташування в профілі вказане "Росія".

Профіль Клочкової Фото: Скриншот

У 2025 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення виплати державних стипендій кільком українським Олімпійським чемпіонам, серед яких, зокрема, була і Яна Клочкова.

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