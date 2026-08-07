Легенда шахмат, украинец Иванчук, войдет в Зал мировой славы: что о нем известно

Украинский гроссмейстер, легендарный шахматист Василий Иванчук войдет в Зал мировой шахматной славы. Церемония состоится в октябре 2026 года.

Всего в Зал мировой шахматной славы войдут пять шахматистов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат Киева со ссылкой на организацию.

Церемония состоится в октябре 2026 года в американском Сент-Луисе. Всего в Зале мировой шахматной славы будет 61 шахматист.

Кто ещё войдёт в Зал славы ФИДЕ

Всего в октябре 2026 года будут включены ещё 4 шахматиста, в частности:

Борис Гельфанд (Израиль) — претендент на звание чемпиона мира 2012 года, многократный победитель супертурниров и первый действующий шахматист Израиля, который будет включён в Зал славы. В 2017 году туда вошла израильская шахматистка Алла Кушнир.

Ульф Андерссон (Швеция) — получил звание международного мастера в 1970 году и титул гроссмейстера в 1972 году. Позиционный игрок, возглавлял олимпийскую сборную Швеции по шахматам в 1970-х и 1980-х годах. Лучший личный результат достиг на шахматной Олимпиаде-1978 — третье место.

Нана Иоселиани (Грузия) — двукратная претендентка на звание чемпионки мира, многократная олимпийская чемпионка. Гроссмейстер среди женщин с 1980 года, имеет титул международного мастера среди мужчин с 1993 года.

Александра Костенюк (Швейцария) — 12-я чемпионка мира среди женщин, чемпионка мира по рапиду. В 2024 году сменила гражданство с российского на швейцарское.

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Василий Иванчук — что известно

Василий Иванчук — украинский шахматист, международный гроссмейстер. За свою карьеру завоевал немало наград: вице-чемпион мира по версии ФИДЕ 2002 года (в финале уступил украинцу Руслану Пономареву), чемпион Европы 2004 года, чемпион мира по блицу 2007 года. Чемпион мира по быстрым шахматам 2016 года, трёхкратный победитель супертурнира в Линаресе, четырёхкратный победитель шахматных олимпиад: 1988 и 1990 годов в составе сборной СССР, 2004 и 2010 годов — сборной Украины.

В 1990–2000-х годах входил в десятку лучших шахматистов мира. По мнению экспертов, один из "гениев шахмат".

По состоянию на август 2026 года его рейтинг Эло составляет 2634, и он занимает 89-е место. Для сравнения: у сильнейшего шахматиста мира Магнуса Карлсена рейтинг Эло составляет 2823.

Ранее "Фокус" рассказывал о том, как компьютеры победили людей и почему украинские шахматисты вошли в эту историю.

Также сообщалось, что президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович решил покинуть свой пост и приостановить исполнение своих полномочий. Таким образом он отреагировал на включение в санкционный список Евросоюза.