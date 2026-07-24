Россиянин Дворкович ушел с поста президента Международной шахматной федерации: причины

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович решил покинуть свой пост и приостановить исполнение своих полномочий. Так он отреагировал на включение в санкционный список Евросоюза, в который его внесли вчера, 23 июля.

В то же время Дворкович заявил, что считает решение ЕС несправедливым. Об этом говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте ФИДЕ.

Россиянин подчеркнул, что считает решение о включении его в 21-й санкционный список Евросоюза незаконным и несправедливым, поэтому он немедленно будет обжаловать его всеми возможными способами.

"Однако, учитывая, что до вынесения судебного решения и/или отмены или изменения этого решения санкции могут препятствовать стабильному функционированию ФИДЕ, я решил добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей президента ФИДЕ с немедленным вступлением в силу и на весь период, пока я остаюсь под санкциями в соответствии с законодательством ЕС и Швейцарии", — заявил он.

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Обязанности президента организации будет исполнять вице-президент, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Сам Дворкович подчеркнул, что полностью доверяет Совету ФИДЕ и уверен, что все турниры будут проведены, а социальные программы — реализованы.

Дворкович заявил, что не будет участвовать в следующих выборах президента ФИДЕ

После решения о включении его в санкционный список ЕС сам Дворкович исключил возможность участия в предстоящих выборах президента организации, которые состоятся в сентябре. Его цитирует Lenta.ru. Своё решение он объяснил якобы значительными рисками для самой организации.

Реакция Украины на включение Дворковича в санкционный список

Еще вчера глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный приветствовал решение ЕС включить Дворковича в санкционный список ЕС, назвав его "важной победой Украины на международной спортивно-дипломатической арене".

"Евросоюз включил в санкционный список ключевых российских чиновников — Дегтярева и Дворковича. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев открыто поддерживает войну против Украины. Аркадий Дворкович продвигает интересы Кремля, занимая пост президента Международной шахматной федерации. Оба они последовательно используют свои должности для распространения нарративов государства-агрессора и легитимизации России в мировом спорте", — заявил он.

Напомним, что лишь 22 июля ФИДЕ отменила все ограничения в отношении Белорусской федерации шахмат. Отныне спортсмены из Беларуси смогут участвовать во всех соревнованиях ФИДЕ под государственным флагом. Решение о снятии ограничений было принято по рекомендации Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК), утвержденной на заседании 6–7 мая 2026 года.

Возвращение России на Олимпиаду — что известно

7 июля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В то же время в МОК отметили, что отбор должен основываться не только на спортивных результатах, но и на способности спортсменов служить примером для подражания болельщикам, поддерживать и популяризировать идеи мира в обществе, в соответствии с положениями Олимпийской хартии.

Напомним, что ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать клубы из РФ и российскую сборную к участию в международных соревнованиях, несмотря на решение МОК о временной отмене рекомендаций по отстранению российских спортсменов и команд.

До этого ФИФА сообщила, что ей известно о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. В организации пообещали проанализировать это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.

Напомним, что украинская теннисистка Марта Костюк, которая играла в полуфинале турнира в Уимблдоне, поделилась своим мнением о возможном допуске россиян к следующей летней Олимпиаде.