Росіянин Дворкович пішов з посади президента Міжнародної федерації шахів: причини

Президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадій Дворкович вирішив залишити свою посаду та призупинити свої повноваження. Так він відреагував на потрапляння до санкційного списку Євросоюзу, куди його включили вчора, 23 липня.

Водночас Дворкович заявив, що вважає несправедливим рішення ЄС. Про це йдеться в заяві президента, опублікованій на сайті ФІДЕ.

Росіянин наголосив, що вважає рішення включити його до 21-го санкційного списку Євросоюзу є незаконним і несправедливим, тож він негайно оскаржуватиме його всіма можливими способами.

"Однак, зважаючи на те, що до ухвалення судового рішення та/або скасування чи зміни цього рішення санкції можуть перешкоджати стабільному функціонуванню ФІДЕ, я вирішив добровільно призупинити виконання своїх повноважень і обов’язків президента ФІДЕ з негайним набуттям чинності та на весь період, поки залишаюся під санкціями відповідно до законодавства ЄС і Швейцарії", — заявив він.

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Обов'язки президента організації виконуватиме віцепрезидент, 15-й чемпіон світу Вішванатан Ананд.

Сам Дворкович підкреслив, що повністю довіряє Раді ФІДЕ, і впевнений, що всі турніри будуть проведені, а соціальні програми — реалізовані.

Дворкович заявив, що не братиме участі у наступних виборах президента ФІДЕ

Після рішення включити його до санкційного списку ЄС, сам Дворкович виключив можливість участі у майбутніх виборах президента організації, що пройдуть у вересні. Його цитує Lenta.ru. Своє рішення той пояснив нібито великими ризиками для самої організації.

Реакція України на включення Дворкович до списку санкцій

Ще вчора голова Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний привітав рішення ЄС включити Дворковича до санкційного списку ЄС, назвавши його "важливою перемогою України на міжнародному спортивно-дипломатичному полі".

"Євросоюз вніс до санкційного списку ключових російських функціонерів — Дегтярьова та Дворковича. Міністр спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України. Аркадій Дворкович просуває інтереси Кремля, обіймаючи посаду президента Міжнародної федерації шахів. Обидва вони послідовно використовують свої посади для поширення наративів держави-агресорки та легітимізації Росії у світовому спорті", — заявив він.

Нагадаємо, що лише 22 липня ФІДЕ скасувала всі обмеження щодо Білоруської федерації шахів. Відтепер спортсмени з Білорусі зможуть брати участь в усіх змаганнях ФІДЕ під державним прапором. Рішення про зняття обмежень було ухвалено після рекомендації Виконавчої ради Міжнародного олімпійського комітету (МОК), затвердженої на засіданні 6–7 травня 2026 року.

Повернення Росії на Олімпіаду — що відомо

7 липня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Водночас у МОК зазначили, що відбір має не лише ґрунтуватися на спортивних результатах, але й на здатності спортсменів бути прикладом для наслідування для вболівальників, підтримувати та популяризувати ідеї миру в суспільстві, відповідно до положень Олімпійської хартії.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати клуби з РФ та російську збірну до участі у міжнародних змаганнях, попри рішення МОК про тимчасове скасування рекомендацій щодо відсторонення російських спортсменів та команд.

Перед цим ФІФА повідомила, що вони знають про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. В організації пообіцяли проаналізувати це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк, яка грала у півфіналі турніру у Вімблдоні, розповіла про те, що думає про можливий допуск росіян до наступної літньої Олімпіади.