Білоруських шахістів допустять до змагань під державним прапором: ФІДЕ скасувала всі обмеження

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) скасувала всі обмеження щодо Білоруської федерації шахів. Відтепер спортсмени з Білорусі зможуть брати участь в усіх змаганнях ФІДЕ під державним прапором.

Рішення про зняття обмежень було ухвалено після рекомендації Виконавчої ради Міжнародного олімпійського комітету (МОК), затвердженої на засіданні 6–7 травня 2026 року. Про це йдеться на сайті ФІДЕ.

Там наголосили, що відтепер ФІДЕ офіційно не рекомендує застосовувати будь-які санкції щодо білоруських спортсменів. Також йдеться про скасування обмежень щодо команд, що беруть участь у змаганнях під егідою міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних подій.

Рада ФІДЕ постановила скасувати всі обмеження, які до цього були застосовані до Білоруської шахової федерації.

Першими турнірами, на якому Білорусь виступатиме під своїм прапором, стане Шахова олімпіада ФІДЕ серед людей з інвалідністю 2026 року та Шахова олімпіада ФІДЕ 2026 року. Обидва турніри пройдуть у вересні 2026 у Самарканді (Узбекістан).

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Повернення Росії на Олімпіаду — що відомо

7 липня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Водночас у МОК зазначили, що відбір має не лише ґрунтуватися на спортивних результатах, але й на здатності спортсменів бути прикладом для наслідування для вболівальників, підтримувати та популяризувати ідеї миру в суспільстві, відповідно до положень Олімпійської хартії.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати клуби з РФ та російську збірну до участі у міжнародних змаганнях, попри рішення МОК про тимчасове скасування рекомендацій щодо відсторонення російських спортсменів та команд.

Перед цим ФІФА повідомила, що вони знають про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. В організації пообіцяли проаналізувати це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк, яка грала у півфіналі турніру у Вімблдоні, розповіла про те, що думає про можливий допуск росіян до наступної літньої Олімпіади.