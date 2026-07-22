Белорусских шахматистов допустят к соревнованиям под государственным флагом: ФИДЕ отменила все ограничения

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отменила все ограничения в отношении Белорусской шахматной федерации. Отныне спортсмены из Беларуси смогут участвовать во всех соревнованиях ФИДЕ под государственным флагом.

Решение о снятии ограничений было принято по рекомендации Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК), утвержденной на заседании 6–7 мая 2026 года. Об этом сообщается на сайте ФИДЕ.

Там подчеркнули, что отныне ФИДЕ официально не рекомендует применять какие-либо санкции в отношении белорусских спортсменов. Также речь идет об отмене ограничений в отношении команд, участвующих в соревнованиях под эгидой международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий.

Совет ФИДЕ постановил отменить все ограничения, которые ранее применялись в отношении Белорусской шахматной федерации.

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Первыми турнирами, на которых Беларусь будет выступать под своим флагом, станут Шахматная олимпиада ФИДЕ среди людей с инвалидностью 2026 года и Шахматная олимпиада ФИДЕ 2026 года. Оба турнира пройдут в сентябре 2026 года в Самарканде (Узбекистан).

Возвращение России на Олимпиаду — что известно

7 июля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В то же время в МОК отметили, что отбор должен основываться не только на спортивных результатах, но и на способности спортсменов служить примером для подражания болельщикам, поддерживать и популяризировать идеи мира в обществе, в соответствии с положениями Олимпийской хартии.

Напомним, что ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать клубы из РФ и российскую сборную к участию в международных соревнованиях, несмотря на решение МОК о временной отмене рекомендаций по отстранению российских спортсменов и команд.

До этого ФИФА сообщила, что ей известно о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. В организации пообещали проанализировать это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.

Напомним, что украинская теннисистка Марта Костюк, которая играла в полуфинале турнира в Уимблдоне, поделилась своим мнением о возможном допуске россиян к следующей летней Олимпиаде.