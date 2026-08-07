Легенда шахів українець Іванчук увійде до Зали світової слави: що про нього відомо

Український гросмейстер, легендарний шахіст Василь Іванчук увійде до Зали світової шахової слави. Церемонія відбудеться у жовтні 2026 року.

Загалом у Зал світової шахової слави увійдуть п'ятеро шахматистів. Про це повідомила пресслужба Федерації шахів Києва з посиланням на організацію.

Церемонія пройде у жовтні 2026 року в американському Сент-Луїсі. Загалом у Залі світової шахової слави буде 61 шахіст.

Хто ще увійде у Зал слави ФІДЕ

Загалом у жовтні 2026 року буде включено 4 інших шахіста, зокрема:

Борис Гельфанд (Ізраїль) — претендент на звання чемпіона світу-2012, багаторазовий переможець супертурнірів і перший діючий шахіст Ізраїлю, який буде включений до Зали слави. У 2017 році туди увійшла ізраїльська шахістка Алла Кушнір.

Ульф Андерссон (Швеція) — отримав звання міжнародного майстра у 1970 році та титулу гросмейстера у 1972 році. Позиційний гравець, очолював олімпіадну команду Швеції із шахів у 1970-х і 1980-х роках. Найкращого особистого результату досяг на шаховій Олімпіаді-1978 — третє місце.

Нана Іоселіані (Грузія) — дворазова претендентка на звання чемпіонки світу, багаторазова олімпійська чемпіонка. Гросмейстер серед жінок від 1980 року, має титул міжнародного майстра серед чоловіків від 1993 року.

Александра Костенюк (Швейцарія) — 12-та чемпіонка світу серед жінок, чемпіонка світу з рапіду. У 2024 році змінила громадянство з російського на швейцарське.

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Василь Іванчук — що відомо

Василь Іванчук — український шахіст, міжнародний гросмейстер. За свою кар'єру здобув чимало нагород: віцечемпіон світу за версією ФІДЕ 2002 року (у фіналі поступився українцеві Руслану Пономарьову), чемпіон Європи 2004 року, чемпіон світу з бліцу 2007 року. Чемпіон світу зі швидких шахів 2016 року, триразовий переможець супертурніру в Лінаресі, чотириразовий переможець шахових олімпіад: 1988 і 1990 років у складі збірної СРСР, 2004 і 2010 років — збірної України.

У1990–2000-х роках входив у десятку найкращих шахістів планети. На думку фахівців, один із "геніїв шахів".

Станом на серпень 2026 року має 2634 ело і посідає 89 місце. Для порівняння, найсильніший шахіст світу Магнус Карлсен має 2823 ело.

Раніше Фокус розповідав про те, як комп'ютери перемогли людей і чому українські шахісти увійшли в цю історію.

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