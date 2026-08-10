После штрафа за русский язык: украинский тренер объявил о завершении деятельности

Тренер вратарей "Диназа" Вячеслав Богоделов объявил о прекращении тренерской деятельности после наложения штрафа в размере 11 426 гривен за использование русского языка во время тренировки.

Об этом Богоделов сообщил на своей странице в Facebook.

Он заявил, что прекращает работу в социальных сетях, заканчивает тренерскую деятельность и закрывает свой футбольный проект.

"Я приостанавливаю работу всех своих страниц в социальных сетях! Я прекращаю всю свою тренерскую деятельность!" — написал Богоделов.

Пост Богоделова в Facebook Фото: Скриншот

Тренер получил штраф за использование русского языка во время тренировок в детской академии Evolution Football Academy. Об этом он рассказал несколько дней назад и показал скриншот из приложения "Дия" с открытым исполнительным производством.

Вячеслав Богоделов — что известно

Богоделову 56 лет, он родился в Киеве. Профессиональную карьеру начинал в качестве вратаря. Среди команд, за которые он выступал, — тернопольская "Нива", "Полиграфтехника" из Александрии, донецкий "Металлург", "Ворскла", "Металлист" и "Полесье".

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После завершения футбольной карьеры Богоделов работал тренером вратарей в системе киевского "Динамо", юношеских сборных Украины, "Александрии", ФК "Львов", "Чайки" и других клубов. В 2010–2012 годах он был тренером вратарей узбекского "Насафа" в штабе Анатолия Демьяненко.

В 2011 году "Насаф" выиграл Кубок АФК — второй по престижности клубный турнир Азии. Богоделов работал в команде в тот период и впоследствии рассказывал о том сезоне и работе тренерского штаба Демьяненко.

Кроме того, Богоделов занимался подготовкой молодых вратарей. Еще до начала полномасштабного вторжения он основал собственную школу вратарей Evolution Academy. По его словам, до войны академия работала на пяти площадках в Киеве и объединяла около 70 детей, а впоследствии в ней оставалось около 50 воспитанников.

Богоделов также работал с молодыми украинскими вратарями. Среди футболистов, о которых он рассказывал, — вратарь сборной Украины U-19 Давид Фесюк, который на клубном уровне выступал за "Хайдук". В отдельном интервью тренер также вспоминал о работе с Анатолием Трубиным в юношеском возрасте.

Напомним, 5 августа Богоделов рассказал, что получил штраф в размере 11 426 гривен за использование русского языка на тренировках. Тогда тренер заявлял, что около 50 лет разговаривал по-русски и раньше это никому не мешало. Он также отмечал, что во время поездок в Запорожскую область военные не обращали внимания на язык общения.

Богоделов добавил, что считает неправильным приравнивать всех русскоязычных людей к предателям. "Не все, кто говорит на русском языке, — предатели", — заявил тренер.

Ранее "Фокус" сообщал, что в Киеве в отношении учительницы был составлен административный протокол за использование русского языка. На это пожаловался омбудсмену отец ученика, ветеран российско-украинской войны, который заявил о нарушении языковых прав детей в процессе обучения.