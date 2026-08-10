Після штрафу за російську мову: український тренер оголосив про завершення діяльності

Тренер воротарів "Діназа" В’ячеслав Богодєлов оголосив про припинення тренерської діяльності після штрафу в 11 426 гривень за використання російської мови під час тренування.

Про це Богодєлов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що припиняє роботу в соцмережах, завершує тренерську діяльність і закриває свій футбольний проєкт.

"Я призупиняю роботу всіх своїх сторінок у соціальних мережах! Я припиняю всю свою тренерську діяльність!" — написав Богодєлов.

Пост Богодєлова у фейсбуці Фото: Скриншот

Штраф тренер отримав за використання російської мови під час тренувального процесу в дитячій академії Evolution Football Academy. Про це він розповів кількома днями раніше та показав скріншот із “Дії” з відкритим виконавчим провадженням.

В'ячеслав Богодєлов — що відомо

Богодєлову 56 років, він народився в Києві. Професійну кар’єру розпочинав як воротар. Серед команд, за які він виступав, — тернопільська “Нива”, “Поліграфтехніка” з Олександрії, донецький “Металург”, “Ворскла”, “Металіст” та “Полісся”.

Відео дня

Після завершення кар’єри футболіста Богодєлов працював тренером воротарів у структурі київського “Динамо”, юнацьких збірних України, “Олександрії”, ФК “Львів”, “Чайки” та інших клубів. У 2010–2012 роках він був тренером воротарів узбецького “Насафа” у штабі Анатолія Дем’яненка.

У 2011 році “Насаф” виграв Кубок АФК — другий за престижністю клубний турнір Азії. Богодєлов працював у команді в цей період і згодом розповідав про той сезон та роботу штабу Дем’яненка.

Окремо Богодєлов займався підготовкою молодих воротарів. Ще до початку повномасштабного вторгнення він заснував власну школу воротарів Evolution Academy. За його словами, до війни академія працювала на п’яти локаціях у Києві та об’єднувала близько 70 дітей, а згодом у ній залишалося близько 50 вихованців.

Богодєлов також працював із молодими українськими голкіперами. Серед футболістів, про яких він розповідав, — воротар збірної України U-19 Давид Фесюк, який на клубному рівні виступав за “Хайдук”. В окремому інтерв’ю тренер також згадував про роботу з Анатолієм Трубіним у юнацькому віці.

Нагадаємо, 5 серпня Богодєлов розповідав, що штраф у 11 426 гривень отримав за використання російської мови на тренуваннях. Тоді тренер заявляв, що близько 50 років розмовляв російською і це раніше нікому не заважало. Він також зазначав, що під час поїздок на Запорізький напрямок військові не звертали уваги на мову спілкування.

Богодєлов додав, що вважає неправильним прирівнювати всіх російськомовних людей до зрадників. “Не всі ті, хто розмовляє російською мовою, — зрадники”, — заявляв тренер.

Раніше Фокус писав, що в Києві на вчительку склали адмінпротокол через використання російської мови. На це поскаржився омбудсмену батько учня, ветеран російсько-української війни, який заявив про порушення мовних прав дітей під час навчання.