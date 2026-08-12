"Россия во всем виновата": олимпийский чемпион из РФ пожаловался на "допинговый сговор"

Бывший российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев посетовал на то, что в мире якобы существует заговор против спортсменов из РФ.

По его словам, только российские спортсмены подвергаются строгой проверке на предмет использования допинга. Об этом Васильев заявил в интервью "РИА Новости".

В частности, он считает, что россиянам должны вернуть золотые медали, которых лишили спортсменов из РФ из-за допинговых скандалов.

"Там просто царило беззаконие. Сейчас уже все понимают, что так называемое допинговое дело было направлено исключительно против России. Это была подготовка к тому, чтобы начать против России вот такую агрессию. Конечно, остаются и те русофобы, которым стоит только пальцем показать, как они сразу начнут кричать: "Россия во всём виновата". Но нужно набраться терпения, а потом обязательно нужно бороться за возвращение медали. Не сомневаюсь в этом", — сказал Васильев.

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Ранее бывший биатлонист возмущался тем, что спортсменов из России не допускают на соревнования в Европе, и утверждал, что в таком случае место проведения соревнований нужно перенести.

"Кроме европейских стран, никто себе такого не позволяет. Значит, не стоит вообще проводить соревнования в Европе. Пусть они останутся без турниров и задумаются над своим поведением. В Азии много стран, готовых принимать соревнования любого уровня. Даже если речь идет о чемпионате Европы, давайте проведем его у нас. Чтобы остановить эту вакханалию, которую устроили некоторые руководители европейских стран, их необходимо наказывать. Тогда, думаю, они быстро опомнятся и даже попросят прощения за то, что натворили", — утверждал он.

В 2023 году Васильев выразил возмущение, когда стало известно, что российские спортсмены на Олимпиаде-2024 будут выступать в статусе беженцев. Он возмущался, что это дискриминация спортсменов из РФ по национальному признаку.

С 15 апреля 2023 года Васильев находится под санкциями СНБО сроком на пятьдесят лет за антиукраинскую деятельность.

В настоящее время он занимает должность президента Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что фигуристке Камиле Валиевой, которую СМИ называют "любовницей Путина", вернули возможность выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Однако в РФ убеждены, что этого недостаточно, и требуют сначала вернуть спортсменке золотую медаль Олимпиады-2022, которой она лишилась после допингового скандала.

Еще в 2022 году Британская олимпийская ассоциация выступала за ужесточение ограничений в отношении российских спортсменов на фоне допингового скандала вокруг Камилы Валиевой. Тогдашний глава БОА Энди Энсон заявлял, что России могут грозить ещё более суровые санкции, если расследование подтвердит нарушения со стороны людей из окружения фигуристки.