"Росія в усьому винна": олімпійський чемпіон з РФ поскаржився на "допінгову змову"

Колишній російський біатлоніст, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Дмитро Васильєв поскаржився на те, що нібито у світі існує змова проти спортсменів з РФ.

За його словами, тільки російські спортсмени жорстко розглядаються на предмет використання допінгу. Про це Васильєв сказав у інтерв'ю "РИА Новости".

Зокрема, він вважає, що росіянам повинні повернути золоті медалі, яких спортсменів з РФ позбавили через допінгові скандали.

"Там просто панувало беззаконня. Зараз уже всі розуміють, що так звана допінгова справа була спрямована виключно проти Росії. Це була підготовка до того, щоб розпочати проти Росії ось таку агресію. Звісно, залишаються й ті русофоби, яким тільки пальцем покажи, вони одразу кричатимуть: "Росія у всьому винна". Але треба набратися терпіння, а потім обов’язково слід боротися за повернення медалі. Не маю сумнівів в цьому", — сказав Васильєв.

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Раніше ексбіатлоніст обурювався тим, що спортсменів з Росії не допускають до Європи на змагання, і стверджував, що тоді місце проведення змагань потрібно перенести.

"Крім європейських держав, ніхто собі такого не дозволяє. Отже, не треба взагалі проводити змагання в Європі. Нехай вони залишаться без турнірів і замисляться над своєю поведінкою. В Азії багато країн, готових приймати змагання будь-якого рівня. Навіть якщо мова йде про чемпіонат Європи, давайте проведемо його у нас. Щоб зупинити цю вакханалію, яку влаштували деякі керівники європейських країн, їх необхідно карати. Тоді, думаю, вони швидко схаменуться і ще й попросять вибачення за те, що накоїли", — стверджував він.

У 2023 Васильєв висловлював обурення, коли стало відомо, що російські спортсмени на Олімпіаді-2024 будуть представлені у статусі біженців. Він обурювався, що це дискримінація спортсменів з РФ за національною ознакою.

З 15 квітня 2023 року Васильєв перебуває під санкціями РНБО, строком на п'ятдесят років, за антиукраїнську діяльність.

Наразі він обіймає посаду президента Федерації біатлону Санкт-Петербурга.

Раніше стало відомо, що фігуристці Камілі Валієвій, яку ЗМІ називають "коханкою Путіна", повернули можливість виступати на міжнародних змаганнях лише у нейтральному статусі. Однак, у РФ переконані, що цього недостатньо, і вимагають спочатку повернути спортсменці золоту медаль Олімпіади-2022, якої вона позбулася після допінгового скандалу.

Ще у 2022 році Британська олімпійська асоціація виступала за посилення обмежень для російських спортсменів на тлі допінгового скандалу навколо Каміли Валієвої. Тодішній глава БОА Енді Енсон заявляв, що Росії можуть загрожувати ще суворіші санкції, якщо розслідування підтвердить порушення з боку людей з оточення фігуристки.