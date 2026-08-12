"Карабах" против "Динамо": где посмотреть матч Лиги конференций

13 августа киевское "Динамо" сыграет ответный матч против азербайджанского "Карабаха" за выход в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Первый матч между командами завершился победой украинского клуба со счётом 1:0. Фокус собирал необходимую информацию о трансляции матча.

"Карабах" — "Динамо" — первый матч

В первом матче киевское "Динамо" в номинально домашней игре победило со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Матвей Пономаренко. При этом у украинской команды было ещё несколько возможностей увеличить своё преимущество.

По данным журналистов "ТаТоТаке", перед матчем с "Карабахом" президент "Динамо" Игорь Суркис подошёл к игрокам команды и "в резкой форме" объяснил им, что они должны исправить свою игру.

"Карабах" — "Динамо": какие проблемы с составом испытывают киевляне

Журналисты также сообщили, что перед матчем с "Карабахом" "Динамо" лишилось трёх важных игроков — Руслан Нещерет продолжает лечить частичное повреждение связки колена, Александр Пихаленок восстанавливается после травмы приводящей мышцы, а у Назара Волошина диагностировали повреждение задней поверхности бедра.

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В лазарете клуба также находятся травмированные защитники Денис Попов, Константин Вивчаренко, Владислав Захарченко и полузащитник Кирилл Осипенко.

Кроме того, только 11 августа к тренировкам вернулся полузащитник Николай Михайленко, которому провели операцию на коленном суставе и который прошел длительную реабилитацию.

"Карабах" — "Динамо": что сказал Игорь Костюк перед матчем

Перед матчем главный тренер "Динамо" Игорь Костюк подтвердил, что Нещерет, Пихаленок и Волошин пропустят матч против "Карабаха". Он также отметил сильные стороны азербайджанской команды.

"Когда тренер долгое время работает с командой, у нее уже сформирована определенная система. Игроки хорошо понимают, как действовать, у команды сбалансированный состав. К тому же есть опыт выступлений в Лиге чемпионов. Приятно и интересно играть с таким соперником, ведь есть четкое понимание, как он действует и как мы должны действовать, чтобы противостоять ему. Это придает особую изюминку этой дуэли", — сказал Костюк.

"Карабах" — "Динамо": где посмотреть матч

Матч начнётся 13 августа в 19:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на канале "2+2". Трансляция начнётся за несколько минут до начала игры.

"Динамо"-"Карабах" — с кем сыграет победитель этой пары

Команда, которая по итогам двух матчей окажется сильнее, сыграет с победителем пары "Твенте" (Нидерланды) — "Дунайская улица" (Словакия).

Напомним, что болельщики греческого клуба ПАОК устроили провокацию на матче с киевским "Динамо". В конце матча греки развернули российский флаг в гостевом секторе, который занимали ультрас ПАОКа. В соцсетях пишут, что рядом с ними также находились болельщики польского "Видзева" из Лодзи.

Позже украинский блогер Александр Волошин заявил, что во время футбольного матча "Динамо" в Люблине охранник распылил ему в лицо перцовый баллончик. По словам блогера, инцидент произошел после того, как он вместе с друзьями отреагировал на появление на трибунах российского флага.