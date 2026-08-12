"Карабах" проти "Динамо": де дивитися матч Ліги Конференцій

13 серпня київське "Динамо" зіграє матч відповідь проти азербайджанського "Карабаху" за вихід до раунду плей-офф кваліфікації Ліги Конференції.

Перший матч між командами завершився перемогою українського клубу 1:0. Фокус збирав потрібну інформацію щодо трансляції матчу.

Карабах-Динамо — перший матч

У першому матчі київське "Динамо" в номінально домашньому матчі виграло з рахунком 1:0. Єдиний гол забив нападник Матвій Пономаренко. Водночас українська команда мала ще низку нагод, аби збільшити свою перевагу.

За даними журналістів "ТаТоТаке" перед грою з "Карабахом" президент "Динамо" Ігор Суркіс зайшов до гравців команди та "в жорстокій формі" пояснив їм, що вони повинні виправити свою гру.

Карабах-Динамо — які проблеми зі складом мають кияни

Журналісти також повідомили, що перед матчем з "Карабахом" "Динамо" залишилося без трьох важливих гравців — Руслан Нещерет продовжує лікувати часткове ушкодження зв'язки коліна, Олександр Піхальонок відновлюється від травми привідного м'яза, а Назару Волошину діагностували ушкодження задньої поверхні стегна.

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У лазареті клубу також перебувають травмовані захисники Денис Попов, Костянтин Вівчаренко, Владислав Захарченко та хавбек Кирило Осипенко.

Крім того, лише 11 серпня до тренувань повернувся півзахисник Микола Михайленко, якому зробили операцію на колінному суглобі та який пройшов тривалу реабілітацію.

Карабах-Динамо — що сказав Ігор Костюк перед матчем

Перед матчем головний тренер "Динамо" Ігор Костюк підтвердив, що Нещерет, Піхальонок та Волошин пропустять матч проти "Карабаха". Він також відзначив якість, яка є в азербайджанської команди.

"Коли тренер тривалий час працює з командою, у неї вже сформована певна система. Гравці добре розуміють, як діяти, команда має збалансований склад. До того ж є досвід виступів у Лізі чемпіонів. Приємно та цікаво грати з таким суперником, адже є чітке розуміння, як він діє і як ми повинні діяти, щоб йому протистояти. Це додає особливої родзинки цій дуелі", — сказав Костюк.

Карабах-Динамо — де дивитися матч

Матч розпочнеться 13 серпня о 19:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на каналі "2+2". Трансляція почнеться за декілька хвилин до старту гри.

Динамо-Карабах — з ким зіграє переможець пари

Команда, що за підсумками двох матчів виявиться сильнішою, зіграє з переможцем пари "Твенте" (Нідерланди) — "Дунайська стреда" (Словаччина).

Нагадаємо, що вболівальники грецького клубу ПАОК влаштували провокацію на матчі з київським "Динамо". Наприкінці матчу греки розтягнули російський прапор у гостьовому секторі, який займали ультрас ПАОКа. У соцмережах пишуть, що поруч з ними також перебували вболівальники польського "Відзева" з Лодзі.

Згодом український блогер Олександр Волошин заявив, що під час футбольного матчу "Динамо" у Любліні охоронець розпилив йому в обличчя перцевий балончик. За словами блогера, інцидент стався після того, як він разом із друзями відреагував на появу на трибунах російського прапора.