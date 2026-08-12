"Я не знаю, как жить дальше": Месси написал трогательное письмо своему умершему отцу

Аргентинский футболист Лионель Месси обратился к своему отцу, Хорхе Месси, скончавшемуся несколько дней назад. В письме он поблагодарил отца за то, что тот дал ему как игроку.

Состояние Хорхе Месси ухудшилось накануне чемпионата мира. Лео опубликовал своё письмо в Instagram.

Аргентинец написал, что ему трудно представить, что он больше не увидит своего отца и не сможет поговорить с ним.

"Ты так просил меня сыграть на последнем ЧМ, и именно в дни, предшествовавшие его началу, тебе стало хуже всего. Это был первый раз, когда тебя не было на турнире, но мама сказала мне, что ты поправишься и будешь достаточно здоров, чтобы поехать. Я сказал тебе, что мы дойдём до финала, чтобы ты смог приехать. Каждый раз, когда заканчивался матч, я ждал и скучал по твоему сообщению. Именно тогда я понял, что ситуация действительно плохая. Несмотря на это, я не переставал думать о том, чтобы пройти как можно дальше, чтобы выиграть для тебя время и чтобы ты смог увидеть матч. Мы дошли до финала, а тебя там не было", — написал Лионель.

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Месси отметил, что очень хотел выиграть, чтобы подарить трофей отцу. Каждый раз на турнире ему приходилось преодолевать себя.

Лионель рассказал, что его отец считал, что они проиграли в финале в серии пенальти. Однако игрок и его отец не смогли поговорить о матче.

"Мы не были чемпионами, но ты даже не представляешь, как мы наслаждались каждым отдельным матчем. Опять ты оказался прав: я должен был быть там и сыграть в том матче", — сказал Лео.

В то же время он подчеркнул, что с отцом они могли обсуждать абсолютно всё, ведь виделись каждый раз, когда у футболиста появлялась такая возможность.

"Я не знаю, что буду делать без тебя, я не знаю, как жить дальше. Я только и делал, что играл в футбол, и теперь у меня довольно много сомнений по поводу того, буду ли я продолжать это делать ещё долго. Ты был рядом со мной с самого начала; до конца оставалось так мало. Почему ты не смог выдержать ещё этот крошечный кусочек, чтобы мы могли закончить вместе?" — написал Месси.

Лионель рассказал, что его отец был заботливым человеком, всегда заботился обо всей семье, но больше всего на свете он радовался, наблюдая за тем, как играет его сын.

При этом Хорхе Месси также часто отвозил своего сына на тренировки сразу же по возвращении с работы, а также почти никогда не пропускал матчей.

"Ты всегда был тем человеком, которым должен был быть в любой момент, и ты никогда не ошибался. Несмотря на несколько упреков или ссор, ты всегда был прав. В конце концов, всё всегда складывалось так, как ты и говорил. Я буду очень скучать по тебе, но ты всегда будешь со мной, особенно в воспитании моих детей, потому что я учу их и воспитываю так, как вы с мамой делали это со мной. Покойся с миром и заботься о нас свыше так же, как делал это здесь, внизу. Спасибо за всё. Я люблю тебя, папа", — написал Месси.

8 августа стало известно, что скончался отец Месси. Бизнесмену и менеджеру футболиста было 68 лет, он боролся с длительной болезнью. Дополнительные обстоятельства и подробности смерти неизвестны.

После смерти отца футболист решил пока не возвращаться в США для выступлений за "Интер" Майами. На данный момент нет информации о том, когда именно Лионель возобновит выступления за американский клуб.