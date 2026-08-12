"Я не знаю, як далі жити": Мессі написав щемливого листа до свого померлого батька

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі звернувся до свого батька, Хорхе Мессі, який помер декілька днів тому. У листі він подякував батьку за те, що той дав гравцеві.

Стан Хорхе Мессі погіршився напередодні Чемпіонату світу. Свій лист Лео опублікував у Instagram.

Аргентинець написав, що йому важко уявити, що більше він не побачить свого батька і не зможе поговорити з ним.

"Ти так просив мене зіграти на останньому ЧС, і саме в дні напередодні нього початку тобі стало найгірше. Це був перший раз, коли тебе не було на турнірі, але мама сказала мені, що ти одужаєш і будеш достатньо здоровим, щоб поїхати. Я сказав тобі, що ми дійдемо до фіналу, щоб ти міг приїхати. Кожного разу, коли закінчувався матч, я чекав і сумував за твоїм повідомленням. Саме тоді я зрозумів, що ситуація справді погана. Навіть попри це, я не припиняв думати про те, щоб зайти якомога далі, щоб виграти тобі час і щоб ти міг побачити матч. Ми дійшли до фіналу, а тебе там не було", — написав Ліонель.

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Мессі відзначив, що дуже хотів виграти, аби принести трофей до батька. Кожного разу на турнірі він змушений був переступати через себе.

Ліонель розповів, що його батько думав, що вони програли в фіналі у серії пенальті. Однак гравець з батьком не змогли поговорити про матч.

"Ми не були чемпіонами, але ти не уявляєш, як ми насолоджувалися кожним окремим матчем. Знову ти мав рацію: я мав бути там і зіграти його", — сказав Лео.

Водночас він наголосив, що з батьком вони могли обговорити взагалі все, адже бачилися кожного разу, коли футболіст мав таку нагоду.

"Я не знаю, що робитиму без тебе, я не знаю, як жити далі. Я тільки грав у футбол, і тепер у мене досить багато сумнівів щодо того, чи продовжуватиму це робити ще довго. Ти був поруч зі мною від самого початку; до кінця залишалося так мало. Чому ти не міг витримати ще той крихітний шматочок, щоб ми могли закінчити разом?" — написав Мессі.

Ліонель розповів, що його батько був турботливим, завжди піклувався про всю родину, але понад усе він радів дивитися за тим, як грає його син.

При цьому Хорхе Мессі також часто відвозив свого сина на тренування одразу ж коли повертався з роботи, а також майже ніколи не пропускав матчів.

"Ти завжди був тією людиною, якою мав бути в кожному моменті, і ти ніколи не помилявся. Попри кілька докорів чи сварок, ти завжди мав рацію. Зрештою все завжди ставало так, як ти казав. Я дуже сумуватиму за тобою, але ти завжди будеш присутній, і особливо у вихованні моїх дітей, бо я вчу їх і виховую так, як ви з мамою робили це зі мною. Відпочивай з миром і піклуйся про нас згори так, як робив це тут унизу. Дякую за все. Я люблю тебе, тату" ,— написав Мессі.

8 серпня стало відомо, що батько Мессі помер. Бізнесмену та менеджеру футболіста було 68 років, він боровся з тривалою хворобою. Додаткові обставини та подробиці смерті невідомі.

Після смерті батька футболіст вирішив поки що не повертатися до США задля виступів за "Інтер" Маямі. Наразі немає інформації щодо того, коли саме Ліонель продовжить виступи за американський клуб.