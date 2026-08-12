Музыкальный фестиваль отменили: в каком состоянии стадион в Одессе, который атаковала РФ дроном

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям оценила состояние стадиона "Черноморец" в Одессе после атаки российского дрона. Согласно их заключению, в результате обстрела несущие конструкции арены не пострадали.

Уже через 3 недели может состояться домашний матч футбольного клуба "Черноморец". Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Он напомнил, что после атаки матч, который должен был состояться 9 августа — на следующий день после появления беспилотника, — был оперативно перенесен. Также был отменен матч женской команды "Систерс".

После нападения отменили и фестиваль "Поколение", который должен был пройти на стадионе и на котором, в частности, должны были выступить такие известные группы, как ТНМК, "Скай", а также такие артисты, как Наталья Могилевская и Святослав Вакарчук.

"В то же время, по моим данным, на этой неделе на стадионе была проведена экспертиза, и вывод ГСЧС следующий: несущие конструкции арены не пострадали, повреждения носят скорее эстетический характер. Поэтому, насколько мне известно, на данный момент "Черноморец" не рассматривает возможность проведения следующего домашнего матча где-либо еще, а твердо намерен играть у себя дома. Это будет 30 августа против "Кривбасса", — отметил Бурбас.

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В то же время в Instagram стадиона сообщили, что большая часть восстановительных работ уже завершена. В настоящее время отель, офис, тренажерный зал, конференц-залы и все объекты на нашей территории продолжают работать в обычном режиме.

"В результате попадания осколков стекла была ранена сотрудница. В больнице ей оказали помощь, и на данный момент женщина чувствует себя хорошо. К счастью, остальные сотрудники и зрители стадиона находились в безопасном укрытии, и с ними тоже всё в порядке. Впереди ещё предстоит заменить часть стекла и установить окна, но мы постепенно приводим всё в порядок", — сообщили там, пообещав объявить о следующих матчах уже совсем скоро.

Напомним, что в ходе атаки на Одессу пострадал стадион "Черноморец". В крыше арены образовалась большая дыра.

После этой атаки голливудская звезда, супруг американской актрисы с украинскими корнями Милы Кунис Эштон Катчер заявил, что глава Кремля Владимир Путин впал в отчаяние, нанося удары по гражданским объектам.