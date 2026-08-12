Музичний фестиваль скасували: у якому стані перебуває стадіон в Одесі, який атакувала РФ дроном

Державна служба з надзвичайних ситуацій оцінила стан стадіону "Чорноморець" в Одесі після атаки російського дрона. Згідно з їхнім висновком, внаслідок обстрілу несучі конструкції арени не постраждали.

Вже за 3 тижні може відбутися домашній матч футбольного клубу "Чорноморець". Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Він нагадав, що після атаки було оперативно пересено матч, який мав відбутися 9 серпня — на наступний день після прильоту безпілотника. Також було скасовано матч жіночої команди "Сістерс".

Після атаки скасували і фестиваль "Покоління", який мав пройти на стадіоні, і на якому зокрема мали виступати такі відомі гурти, як ТНМК, "Скай", а також такі артисти як Наталя Могілевська, Святослав Вакарчук.

"Водночас за моїми даними, цього тижня на стадіоні відбулася експертиза, і висновок ДСНС наступний — несучі конструкції арени не постраждали, пошкодження мають більш естетичний характер. Тож, наскільки відомо мені, станом на зараз "Чорноморець" не розглядає проведення наступного домашнього матчу деінде, а рішуче збирається грати у себе вдома. Це буде 30-го серпня проти "Кривбасу", — зазначив Бурбас.

Відео дня

Натомість у Instagram стадіону повідомили, що більшу частину відновлювальних робот було проведено. Наразі готель, офіс, тренажерна зала, конференц.зали та всі об’єкти на нашій території продовжують працювати у звичному режимі.

"Через атаку уламками скла була поранена працівниця. В лікарні була надана допомога, та станом на зараз жінка почуває себе добре. На щастя, інші працівники та мешканці стадіону перебували в безпечному укритті, та з ними також все гаразд. Попереду ще залишилося оновити частину скла та встановити вікна, але ми поступово повертаємо все до ладу", — повідомили там, пообіцявши анонсувати наступні матчі вже дуже скоро.

Нагадаємо, під час атаки на Одесу постраждав стадіон "Чорноморець". У даху арени було пробито велику діру.

Після цієї атаки голлівудська зірка, чоловік американської акторки з українським корінням Міли Куніс Ештон Кутчер заявив, що глава Кремля Володимир Путін впав у відчай, завдаючи удари по цивільних об'єктах.