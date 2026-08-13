"Карабах" против "Динамо": текстовая трансляция матча

Киевское "Динамо" 13 августа сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанского "Карабаха". На этот раз матч пройдет на поле соперника.

В первом матче киевское "Динамо" выиграло с минимальным счётом — 1:0. "Фокус" проведёт текстовую трансляцию матча.

Единственный гол в первом матче забил украинец Матвей Пономаренко. По данным журналистов "ТаТоТаке", перед матчем с "Карабахом" президент "Динамо" Игорь Суркис зашел к игрокам команды и "в жесткой форме" объяснил им, что они должны исправить свою игру.

"Карабах" — "Динамо" — что известно о соперниках киевлян

"Карабах" на протяжении последних лет остается одним из главных претендентов на чемпионский титул в Азербайджане. Лишь в двух из 13 предыдущих сезонов агдамскому клубу не удалось завершить чемпионат на первом месте: в сезоне 2020/2021 золотые медали завоевал "Нефтчи", а по итогам сезона 2025/2026 чемпионом стал "Сабах".

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На основном этапе Лиги чемпионов в прошлом сезоне "Карабах" одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения, завершив этот этап на 22-м месте с разницей мячей 13:21. Это позволило агдамцам пробиться в 1/16 финала, где их соперником стал английский "Ньюкасл". По итогам двух встреч дальше прошел английский клуб — 1:6 в первом матче дома и 2:3 в ответном матче на выезде.

Как и киевляне, "Карабах" начинал своё выступление в квалификации Лиги Европы. В первом раунде команда из Агдама легко одолела исландский "Вестри", разгромив соперника в обоих матчах с одинаковым счётом 3:0. Во втором раунде, дважды сыграв вничью со счётом 0:0 с болгарским ЦСКА, "Карабах" уступил сопернику в серии пенальти.

"Карабах" — "Динамо": где посмотреть матч

Матч начнётся 13 августа в 19:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на канале "2+2". Трансляция начнётся за несколько минут до начала игры.

"Динамо"-"Карабах" — с кем сыграет победитель этой пары

Команда, которая по итогам двух матчей окажется сильнее, сыграет с победителем пары "Твенте" (Нидерланды) — "Дунайская Стреда" (Словакия).

Напомним, что болельщики греческого клуба ПАОК устроили провокацию на матче с киевским "Динамо". В конце матча греки развернули российский флаг в гостевом секторе, который занимали ультрас ПАОКа. В соцсетях пишут, что рядом с ними также находились болельщики польского "Видзева" из Лодзи.

Позже украинский блогер Александр Волошин заявил, что во время футбольного матча "Динамо" в Люблине охранник распылил ему в лицо перцовый баллончик. По словам блогера, инцидент произошел после того, как он вместе с друзьями отреагировал на появление на трибунах российского флага.