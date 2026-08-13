"Карабах" проти "Динамо": текстова трансляція матчу

Київське "Динамо" 13 серпня проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій проти азербайджанського "Карабаху". Цього разу матч пройде на полі суперника.

У першій грі київське "Динамо" виграло мінімально — 1:0. Фокус проведе текстову трансляцію матчу.

Єдиний гол у першій грі забив українець Матвій Пономаренко. За даними журналістів "ТаТоТаке" перед грою з "Карабахом" президент "Динамо" Ігор Суркіс зайшов до гравців команди та "в жорстокій формі" пояснив їм, що вони повинні виправити свою гру.

Карабах-Динамо — що відомо про суперників киян

"Карабах" упродовж останніх років залишається одним із головних претендентів на чемпіонський титул в Азербайджані. Лише у двох із 13 попередніх сезонів агдамському клубу не вдалося завершити чемпіонат на першій сходинці: у сезоні-2020/2021 золоті медалі виборов "Нефтчі", а за підсумками сезону-2025/2026 чемпіоном став "Сабах".

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В основному етапі Ліги чемпіонів у минулому сезоні "Карабах" здобув три перемоги, один раз зіграв унічию та зазнав чотирьох поразок, завершивши цей етап на 22-й позиції з різницею м’ячів 13:21. Це дозволило агдамцям пробитися до 1/16 фіналу, де їхнім суперником став англійський "Ньюкасл". За підсумками двох зустрічей далі пройшов англійський клуб – 1:6 у першому матчі вдома та 2:3 у матчі-відповіді на виїзді.

Як і кияни, "Карабах" розпочинав свій виступ у кваліфікації Ліги Європи. У першому раунді агдамці легко здолали ісландський "Вестрі", розгромивши суперника в обох матчах із однаковим рахунком 3:0. У другому раунді, двічі "розписавши" нульові нічиї з болгарським ЦСКА, "Карабах" поступився опоненту в серії пенальті.

Карабах-Динамо — де дивитися матч

Матч розпочнеться 13 серпня о 19:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на каналі "2+2". Трансляція почнеться за декілька хвилин до старту гри.

Динамо-Карабах — з ким зіграє переможець пари

Команда, що за підсумками двох матчів виявиться сильнішою, зіграє з переможцем пари "Твенте" (Нідерланди) — "Дунайська Стреда" (Словаччина).

Нагадаємо, що вболівальники грецького клубу ПАОК влаштували провокацію на матчі з київським "Динамо". Наприкінці матчу греки розтягнули російський прапор у гостьовому секторі, який займали ультрас ПАОКа. У соцмережах пишуть, що поруч з ними також перебували вболівальники польського "Відзева" з Лодзі.

Згодом український блогер Олександр Волошин заявив, що під час футбольного матчу "Динамо" у Любліні охоронець розпилив йому в обличчя перцевий балончик. За словами блогера, інцидент стався після того, як він разом із друзями відреагував на появу на трибунах російського прапора.