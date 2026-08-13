"Лос-Анджелес Лейкерс" продадут за рекордную сумму: владельцем станет родственник Трампа

Один из самых известных клубов НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" будет продан за 12,5 миллиардов долларов. Это станет второй сменой владельцев для команды за последний год.

Новыми владельцами контрольного пакета акций одного из крупнейших спортивных брендов мира станут Джош Кушнер — брат зятя президента США Дональда Трампа, Джареда, — и бывший генеральный директор Disney Боб Айгер. Об этом сообщает BBC.

Только в октябре 2025 года контрольный пакет акций "ЛА Лейкерс" за 10 миллиардов долларов приобрел бизнесмен Марк Уолтер.

"Как давние поклонники НБА, мы глубоко благодарны за возможность стать владельцами команды "Лос-Анджелес Лейкерс", одной из самых известных спортивных франшиз в мире. Мы безгранично уважаем лидерство и видение Джерри и Джины Басс (семья бывших владельцев клуба, которые продали клуб Марку Уолтеру — прим. ред.). Наше долгосрочное обязательство заключается в том, чтобы развивать этот фундамент, соревноваться на самом высоком уровне и служить этой замечательной команде, её болельщикам и городу Лос-Анджелес", — заявили

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Джерри Басс приобрел клуб в 1979 году за 67,5 миллионов долларов. При этом сделка также включала приобретение хоккейной команды "Лос-Анджелес Кингз" и арены "Киа Форум" в Лос-Анджелесе.

В 2013 году, когда он скончался, право управления клубом перешло к его шестерым детям, а в 2025 году клуб приобрел Волтер.

Сам Уолтер отметил, что этот период, когда он владел клубом, стал для него одним из поводов для гордости.

У "Лос-Анджелес Лейкерс" 17 титулов НБА — на один меньше, чем рекордные 18 титулов, завоеванных клубом "Бостон Селтикс".

Примечательно, что недавно Джош Кушнер оказался фигурантом скандала вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино, который хотел продать часть акций чемпионата мира частным инвесторам.

Планировалось, что венчурная компания Thrive Eternal, основанная Кушнером, возглавит группу инвесторов для подачи предложения о приобретении части прав.

Летом 2026 года "Лос-Анджелес Лейкерс" лишились Леброна Джеймса, рекордсмена по количеству очков в истории НБА, когда 41-летний игрок перешёл в "Филадельфия Севенти Сиксерс".

Отныне главной звездой команды станет Лука Дончич, который перешел из "Даллас Маверикс" в феврале 2025 года.

"Я с нетерпением жду встречи с Джошем и Бобом, чтобы мы могли вместе приступить к работе над созданием чего-то особенного в Лос-Анджелесе", — прокомментировал приобретение клуба сам Дончич.

Напомним, что летом 2026 года президент США Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс". Во время исполнения национального гимна болельщики на стадионе освистали американского лидера.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что комплект чемпионских кроссовок Майкла Джордана был продан за рекордные 8 миллионов долларов. Эти кроссовки легендарный баскетболист носил каждый раз, когда выходил на финальный матч НБА в 1990-х годах.