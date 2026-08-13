"Лос-Анджелес Лейкерс" продадуть за рекордні кошти: власником стане родич Трампа

Один з найвідоміших клубів НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" будуть продані за 12,5 мільярдів доларів. Це стане другою зміною власників для команди за останній рік.

Новим власником контрольного пакета акцій одного з найбільших спортивних брендів світу стануть Джош Кушнер — брат зятя президента США Дональда Трампа, Джареда — та колишній головний виконавчий директор Disney Боб Айгер. Про це повідомляє BBC.

Лише у жовтні 2025 року контрольний пакет акцій "ЛА Лекйкерс" за 10 мільярдів доларів придбав бізнесмен Марк Волтер.

"Як давні фанати НБА, ми глибоко вдячні за можливість стати опікунами команди "Лос-Анджелес Лейкерс", однієї з найвідоміших спортивних франшиз у світі. Ми безмежно поважаємо лідерство та бачення Джеррі та Джині Басс (родина колишніх власників клуба, які продали клуб Марку Волтеру — ред.). Наше довгострокове зобов’язання полягає в тому, щоб будувати на цьому фундаменті, змагатися на найвищому рівні та служити цій надзвичайній команді, її вболівальникам та місту Лос-Анджелес", — заявили

Відео дня

Джеррі Басс придбав клуб у 1979 році за 67,5 мільйонів доларів. При цьому ця угода також включала придбання хокейної команди "Лос-Анджелес Кінгз" та арену "Кіа Форум" у Лос-Анджелесі.

У 2013 році, коли він помер, право управління клубом перейшло до його шістьох дітей, перш ніж у 2025 році клуб не придбав Волтер.

Сам Волтер зазначив, що цей період, коли він володів клубом, стало одним з моментів гордості для нього.

"Лос-Анджелес Лейкерс" мають 17 титулів НБА — на один менше, ніж найбільший показник у 18 титулів, які здобув клуб "Бостон Селтікс".

Примітно, що нещодавно Джош Кушнер був фігурантом скандалу довкола президента ФІФА Джанні Інфантіно, який хотів продавати частину акцій на Чемпіонат світу приватним інвесторам.

Планувалося, що венчурна компанія Thrive Eternal, яку заснував Кушнер, очолить групу інвесторів для пропозиції про придбання частини прав.

Влітку 2026 року "ЛА Лейкерс" втратили Леброна Джеймса, рекордсмена за кількістю очок в історії НБА, коли 41-річний гравець приєднався до "Філадельфія Севенті Сіксерс".

Відтепер головною зіркою команди буде Лука Дончич, який прибув з "Даллас Маверікс" у лютому 2025 року.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Джошем та Бобом, щоб ми могли разом розпочати роботу над створенням чогось особливого в Лос-Анджелесі", — прокоментував придбання клубу сам Дончич.

Нагадаємо, що влітку 2026 президент США Дональд Трамп відвідав третій матч фінальної серії НБА між "Нью-Йорк Нікс" та "Сан-Антоніо Сперс". Під час виконання національного гімну фанати на стадіоні освистали американського лідера.

Також Фокус розповідав, що комплект чемпіонських кросівок Майкла Джордана було продано за рекордні 8 мільйонів доларів. Ці кросівки легендарний баскетболіст носив щоразу, коли виходив на фінальну гру НБА в 1990-х роках.