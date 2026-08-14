Боксер скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в бою 11 лет назад

Пуэрториканский боксер Причард Колон скончался после того, как в 2015 году получил тяжелую черепно-мозговую травму. Все последующие годы он не мог оправиться от травмы.

Боксеру было 33 года, о его смерти сообщил его отец Ричард. Об этом сообщает BBC.

В 2015 году Причард Колон провел бой против Террелла Уилмса, в ходе которого неоднократно сообщал рефери о том, что ему наносят удары в затылок.

После того боя Колон потерял сознание прямо в раздевалке. У него случилось кровоизлияние в мозг, после чего в больнице ему сделали операцию. После этого он впал в кому на 221 день. Однако даже после выхода из комы Колон не смог вернуться к полноценной жизни — все эти годы он провел в вегетативном состоянии, не мог ходить или говорить, а также нуждался в круглосуточном уходе.

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"Теперь он в лучшем мире. Я сделал всё возможное, чтобы исполнить его желание, его мечту — отвезти его в отпуск в Пуэрто-Рико, как он так хотел, но это не удалось. Спасибо за столько лет любви и молитв. Насколько можете, пожалуйста, помните о нас в своих молитвах", — написал его отец.

До боя с Уильямсом Колон выиграл все 16 боёв в своей карьере, причём 13 из них — нокаутом.

Во время поединка с Уильямсом у соперника Колона сняли очко за запрещённые удары в затылок. В 9-м раунде его отправили в нокдаун, а его команда, полагая, что бой завершился, сняла с него перчатки. Из-за этого его дисквалифицировали.

Родители боксёра подали иск с требованием выплатить более 50 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба в адрес врача у ринга и промоутеров, связанных с боем.

Ранее "Фокус" сообщал, что игрок, которого объявили мертвым после того, как он потерял сознание прямо во время матча, очнулся в морге. После этого футболиста доставили в больницу, где он продолжает бороться за жизнь.

Кроме того, в Таиланде, в провинции Наратхиват, прямо во время матча скончался футболист Сафван Авае. Игрока поразила молния прямо посреди игры.